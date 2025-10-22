«Бес» из Саратовской области уничтожил 31 дрон

просмотров: 90

Военнослужащий с позывным «Бес» стал настоящей легендой своего полка. За 2025 год он уничтожил 31 смертоносную «птицу» (БПЛА) противника различного типа. Об этом сообщили в одном из именных саратовских подразделений."Бес" - один из самых результативных бойцов, охраняющих небо над передним краем. Каждый уничтоженный им вражеский дрон — это спасенная жизнь, сорванная атака и шаг к победе.Сам боец родом из Краснопартизанского района Саратовской области. На СВО с 2022 года. До этого уже имел боевой опыт - участвовал в операциях на Северном Кавказе.Каждый день «Бес» несет боевое дежурство в качестве пулеметчика. Как отмечают сослуживцы, он демонстрирует поистине образцовую боевую выучку.Так, боец отличился во время шквального огня артиллерии и активной контрбатарейной дуэли. Когда снаряды и мины противника летели, не давая поднять головы, враг совершил налёт бесчисленным роем дронов-«камикадзе». В этот момент боец, рискуя жизнью, огнем из пулемета уничтожил сразу четыре вражеских дрона. Он не позволил поджечь позиции, уничтожить технику или прорваться в тыл.«Бес» принимает участие в эвакуации раненых, обеспечивает охрану маршрутов подвоза боеприпасов, воды и продуктов.За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, отличные показатели в боевой подготовке и особые отличия в ходе СВО, военнослужащий с позывным «Бес» награжден медалью «Суворова», ведомственной медалью «За воинскую доблесть II степени» и медалью «Участнику СВО».