22 октября 2025 СРЕДА
Новости
18:42 | 22 октября
Многодетная мама поддержала расширение мер региональной семейной поддержки
18:41 | 22 октября
Для детских садов и школ разработали единое меню горячего питания
17:57 | 22 октября
«Бес» из Саратовской области уничтожил 31 дрон
17:30 | 22 октября
Следующая рабочая неделя будет для жителей региона шестидневной
16:30 | 22 октября
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
15:05 | 22 октября
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
14:30 | 22 октября
Саратовская область - в пятерке лучших в ПФО по посещаемости кинозалов
14:00 | 22 октября
Новое оборудование расширяет возможности врачей Саратовской районной больницы
13:00 | 22 октября
ГЖИ объявила предостережение АО «Ситиматик»
12:10 | 22 октября
Саратовская область готовится к проведению этнографического диктанта
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В заказнике «Центральный» популяция животных стремительно растет

Новости
В заказнике «Центральный» популяция животных стремительно растет


Заказник «Центральный» – это островок дикой природы, расположенный в самом сердце Саратовской области, в границах трех районов – Марксовского, Энгельсского и Воскресенского. Его главная цель – сохранение и восстановление популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

Заказник был создан 2022 году по поручению губернатора области Романа Бусаргина. Эта уникальная природная территория охватывает почти 35 тысяч гектаров в долине Волги. Здесь обитают олени, норки, косули, кабаны, редкие животные и птицы из Красной книги.

С наступлением холодов забота об обитателях заказника становится особенно важной. Сотрудники «Центрального» активно готовятся к зиме, чтобы обеспечить животным комфортные условия для зимовки и помочь им пережить суровый период. Одной из ключевых задач является подкормка. Специально для копытных заготавливаются кормовые веники, соль-лизунец, а также зерно и сено.

В заказнике «Центральный» популяция животных стремительно растет

Кроме того, сотрудники заказника занимаются подготовкой подкормочных площадок, где животные могут безопасно найти корм в течение всей зимы.

Благодаря особому статусу, численность животных значительно увеличилась за последние годы. Популяция сибирской косули и оленя увеличилась почти вдвое. Косули - со 132 особей в 2022 году до 235 особей в 2025 году. Олени - с 98 до 189 особей. Количество куниц возросло более чем в 5,5 раза, а ондатр – в 4,8 раза. На момент создания заказника на данной территории лоси встречались единично, по последнему учету поголовье составило 14 особей. Впервые за много лет сотрудниками заказника были замечены отдельные особи благородного оленя.