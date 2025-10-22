В заказнике «Центральный» популяция животных стремительно растет

просмотров: 132

Заказник «Центральный» – это островок дикой природы, расположенный в самом сердце Саратовской области, в границах трех районов – Марксовского, Энгельсского и Воскресенского. Его главная цель – сохранение и восстановление популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.Заказник был создан 2022 году по поручению губернатора области Романа Бусаргина. Эта уникальная природная территория охватывает почти 35 тысяч гектаров в долине Волги. Здесь обитают олени, норки, косули, кабаны, редкие животные и птицы из Красной книги.С наступлением холодов забота об обитателях заказника становится особенно важной. Сотрудники «Центрального» активно готовятся к зиме, чтобы обеспечить животным комфортные условия для зимовки и помочь им пережить суровый период. Одной из ключевых задач является подкормка. Специально для копытных заготавливаются кормовые веники, соль-лизунец, а также зерно и сено.Кроме того, сотрудники заказника занимаются подготовкой подкормочных площадок, где животные могут безопасно найти корм в течение всей зимы.Благодаря особому статусу, численность животных значительно увеличилась за последние годы. Популяция сибирской косули и оленя увеличилась почти вдвое. Косули - со 132 особей в 2022 году до 235 особей в 2025 году. Олени - с 98 до 189 особей. Количество куниц возросло более чем в 5,5 раза, а ондатр – в 4,8 раза. На момент создания заказника на данной территории лоси встречались единично, по последнему учету поголовье составило 14 особей. Впервые за много лет сотрудниками заказника были замечены отдельные особи благородного оленя.