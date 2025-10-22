Следующая рабочая неделя будет для жителей региона шестидневной

просмотров: 80

4 ноября в Российской Федерации празднуется День народного единства.В этом году праздничный день выпадает на вторник.Суббота, 1 ноября, будет рабочим днем в связи с переносом выходного дня на предпраздничный рабочий день, 3 ноября. При этом в субботу рабочий день будет сокращен на один час.Таким образом, жители области на ноябрьские праздники будут отдыхать 2, 3 и 4 ноября.Отметим, следующая неделя будет единственной шестидневной рабочей неделей 2025 года.