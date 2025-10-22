Саратовская область - в пятерке лучших в ПФО по посещаемости кинозалов

просмотров: 109

Кинотеатры Саратовской области по посещаемости модернизированных кинозалов и по посещаемости зрителями отечественных фильмов за третий квартал 2025 года находятся на 5 месте среди кинотеатров Приволжского федерального округа после Республики Башкортостан, Нижегородской области, Республики Татарстан и Оренбургской области.За аналогичный период прошлого года позиции региона по посещаемости модернизированных кинозалов и посещаемости отечественных фильмов сохранились на прежнем месте. По сведениям ЕАИС, самым популярным в Саратовской области остается «Победа» г. Балашова. По итогам квартала его посетили 4310 человек. Второе место занимает кинотеатр «Современник» Петровска — 2018 человек. Замыкает тройку лидеров кинотеатр «Родина» в Аткарске — 1674 зрителя.Балашовский кинотеатр «Победа» как и прежде лидер по реализации программы «Пушкинская карта» среди муниципальных модернизированных кинозалов области за третий квартал 2025 года (445 зрителей), второе место – у кинотеатра «Мир» г. Аркадак (388 зрителей), третье – также у аткарской «Родины» (369 зрителей).