22 октября 2025 СРЕДА
Новости
18:42 | 22 октября
Многодетная мама поддержала расширение мер региональной семейной поддержки
18:41 | 22 октября
Для детских садов и школ разработали единое меню горячего питания
17:57 | 22 октября
«Бес» из Саратовской области уничтожил 31 дрон
17:30 | 22 октября
Следующая рабочая неделя будет для жителей региона шестидневной
16:30 | 22 октября
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
15:05 | 22 октября
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
14:30 | 22 октября
Саратовская область - в пятерке лучших в ПФО по посещаемости кинозалов
14:00 | 22 октября
Новое оборудование расширяет возможности врачей Саратовской районной больницы
13:00 | 22 октября
ГЖИ объявила предостережение АО «Ситиматик»
12:10 | 22 октября
Саратовская область готовится к проведению этнографического диктанта
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовская область - в пятерке лучших в ПФО по посещаемости кинозалов

Новости
Саратовская область - в пятерке лучших в ПФО по посещаемости кинозалов


Кинотеатры Саратовской области по посещаемости модернизированных кинозалов и по посещаемости зрителями отечественных фильмов за третий квартал 2025 года находятся на 5 месте среди кинотеатров Приволжского федерального округа после Республики Башкортостан, Нижегородской области, Республики Татарстан и Оренбургской области.

За аналогичный период прошлого года позиции региона по посещаемости модернизированных кинозалов и посещаемости отечественных фильмов сохранились на прежнем месте. По сведениям ЕАИС, самым популярным в Саратовской области остается «Победа» г. Балашова. По итогам квартала его посетили 4310 человек. Второе место занимает кинотеатр «Современник» Петровска — 2018 человек. Замыкает тройку лидеров кинотеатр «Родина» в Аткарске — 1674 зрителя.

Балашовский кинотеатр «Победа» как и прежде лидер по реализации программы «Пушкинская карта» среди муниципальных модернизированных кинозалов области за третий квартал 2025 года (445 зрителей), второе место – у кинотеатра «Мир» г. Аркадак (388 зрителей), третье – также у аткарской «Родины» (369 зрителей).