ГЖИ объявила предостережение АО «Ситиматик»

просмотров: 134

[b]По факту необоснованного увеличения количества потребителей в жилых домах области инспекцией объявлено [/b]предостережение АО «Ситиматик»[/b]По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина вчера в Государственной жилищной инспекции состоялось совещание с участием заместителя начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области Сергея Парфенова и представителей АО «Ситиматик».Основной темой стало необоснованное увеличение количества потребителей жилых домов в платежных документах АО «Ситиматик» за сентябрь 2025 года и требование регионального оператора от потребителей развернутой выписки ЕГРН и архивной справки из МВД о количестве зарегистрированных с 2018 года.И.о.начальника государственной жилищной инспекции Юлия Абрамова напомнила АО «Ситиматик», что согласно требованиям законодательства потребители должны предоставлять документы только в случае изменения числа граждан, проживающих в жилом доме, и изменять количество потребителей региональный оператор вправе только при наличии документально подтвержденных фактов.«Учитывая отсутствие у вас документального подтверждения правомерности ваших действий, инспекция объявляет АО «Ситиматик» предостережение, – сказала Юлия Абрамова. - И ждем с вашей стороны оперативных действий по устранению последствий сложившейся ситуации, а именно: перерасчета».