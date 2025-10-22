22 октября 2025 СРЕДА
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
ГЖИ объявила предостережение АО «Ситиматик»

[b]По факту необоснованного увеличения количества потребителей в жилых домах области инспекцией объявлено [/b]предостережение АО «Ситиматик»
По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина вчера в Государственной жилищной инспекции состоялось совещание с участием заместителя начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области Сергея Парфенова и представителей АО «Ситиматик».

Основной темой стало необоснованное увеличение количества потребителей жилых домов в платежных документах АО «Ситиматик» за сентябрь 2025 года и требование регионального оператора от потребителей развернутой выписки ЕГРН и архивной справки из МВД о количестве зарегистрированных с 2018 года.

И.о.начальника государственной жилищной инспекции Юлия Абрамова напомнила АО «Ситиматик», что согласно требованиям законодательства потребители должны предоставлять документы только в случае изменения числа граждан, проживающих в жилом доме, и изменять количество потребителей региональный оператор вправе только при наличии документально подтвержденных фактов.

«Учитывая отсутствие у вас документального подтверждения правомерности ваших действий, инспекция объявляет АО «Ситиматик» предостережение, – сказала Юлия Абрамова. - И ждем с вашей стороны оперативных действий по устранению последствий сложившейся ситуации, а именно: перерасчета».