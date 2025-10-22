Саратовская область готовится к проведению этнографического диктанта

просмотров: 121

Сегодня в пресс-центре Правительства Саратовской области состоялась пресс-конференция, посвященная проведению в регионе «Большого этнографического диктанта».Исполняющий обязанности министра внутренней политики и общественных отношений Денис Попонов рассказал о просветительской акции, которая пройдет в нашем регионе в десятый раз с 1 по 8 ноября.«Хочу отметить, что интерес к акции достаточно большой. По статистике, в 2024 году в нашем регионе свои знания проверили и проявили порядка 35 тысяч человек, из них две с половиной тысячи человек приняли участие очно на площадках, которые были развернуты на территории Саратова и области. По России за последние три года до четырех миллионов человек приняли участие в диктанте. Традиционно итоги будут подведены 12 декабря, в День Конституции, что тоже очень символично», - поделился Денис Вячеславович.В Саратовской области, как и в прошлом году, главной очной площадкой станет Национальная деревня в парке Победы на Соколовой горе. Здесь диктант напишут 1 ноября руководители органов власти, общественные деятели, лидеры национально-культурных организаций.Также очные площадки будут организованы на базе• Областного центра экологии, краеведения и туризма,• Областной универсальной научной библиотеки,• Саратовского областного института развития образования,• Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.Региональный координатор просветительской акции «Большой этнографический диктант», директор областного центра экологии, краеведения и туризма Ольга Жулидова рассказала, что в Год защитника Отечества вопросы на очных площадках будут задавать участники специальной военной операции. В предыдущие годы 10 вопросов были посвящены региональной тематике, а 20 - общефедеральными. В этом году все 30 вопросов выведены на федеральный уровень, задания будут оформлены в виде теста, а время на выполнение заданий - 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.«В России живут представители 193 национальностей, тренироваться в уважении к соседям можно хоть каждый день. Дружба народов объединяет нашу великую страну. Я рассматриваю «Большой этнографический диктант» как еще одну идею, объединяющую всех нас, - отметил председатель Общественной палаты Саратовской области, директор Музея боевой и трудовой славы Борис Шинчук.Традиционно результаты акции будут подведены 12 декабря 2025 года, в День Конституции Российской Федерации. Подробности об акции доступны на сайтах национальнаяполитика.рф, www.miretno.ru и в официальной группе ВКонтакте — https://vk.com/miretno На этих ресурсах есть возможность потренироваться перед написанием диктанта на вопросах прошлых лет.