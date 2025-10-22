В Татищево благоустроили Центральную площадь и сквер «У танка»

просмотров: 129

На территории Татищевского района в этом году продолжили благоустраивать сквер и обновили Центральную площадь. Работы провели в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.В частности, в рабочем поселке Татищево в будущем сквере «У танка» устроили фундаментное основание из бетона, впоследствии на постаменте поставят настоящий танк. На Центральной площади поселка Татищево рабочие заменили брусчатку, установили бордюры и выполнили работы по реставрации Мемориальной плиты.«Благодаря участию в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» города и поселки Саратовской области продолжают преображаться, становиться красивее и комфортнее. В ходе онлайн-голосования за объекты благоустройства жители сами выбирают какой парк или площадь должны быть обновлены в первую очередь, и не удивительно, что активность саратовцев в этом вопросе с каждым годом растет», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.