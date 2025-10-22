22 октября 2025 СРЕДА
18:42 | 22 октября
Многодетная мама поддержала расширение мер региональной семейной поддержки
18:41 | 22 октября
Для детских садов и школ разработали единое меню горячего питания
17:57 | 22 октября
«Бес» из Саратовской области уничтожил 31 дрон
17:30 | 22 октября
Следующая рабочая неделя будет для жителей региона шестидневной
16:30 | 22 октября
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
15:05 | 22 октября
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
14:30 | 22 октября
Саратовская область - в пятерке лучших в ПФО по посещаемости кинозалов
14:00 | 22 октября
Новое оборудование расширяет возможности врачей Саратовской районной больницы
13:00 | 22 октября
ГЖИ объявила предостережение АО «Ситиматик»
12:10 | 22 октября
Саратовская область готовится к проведению этнографического диктанта
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
В Татищево благоустроили Центральную площадь и сквер «У танка»

На территории Татищевского района в этом году продолжили благоустраивать сквер и обновили Центральную площадь. Работы провели в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

В частности, в рабочем поселке Татищево в будущем сквере «У танка» устроили фундаментное основание из бетона, впоследствии на постаменте поставят настоящий танк. На Центральной площади поселка Татищево рабочие заменили брусчатку, установили бордюры и выполнили работы по реставрации Мемориальной плиты.

«Благодаря участию в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» города и поселки Саратовской области продолжают преображаться, становиться красивее и комфортнее. В ходе онлайн-голосования за объекты благоустройства жители сами выбирают какой парк или площадь должны быть обновлены в первую очередь, и не удивительно, что активность саратовцев в этом вопросе с каждым годом растет», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.