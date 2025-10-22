22 октября 2025 СРЕДА
Новости
18:42 | 22 октября
Многодетная мама поддержала расширение мер региональной семейной поддержки
18:41 | 22 октября
Для детских садов и школ разработали единое меню горячего питания
17:57 | 22 октября
«Бес» из Саратовской области уничтожил 31 дрон
17:30 | 22 октября
Следующая рабочая неделя будет для жителей региона шестидневной
16:30 | 22 октября
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
15:05 | 22 октября
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
14:30 | 22 октября
Саратовская область - в пятерке лучших в ПФО по посещаемости кинозалов
14:00 | 22 октября
Новое оборудование расширяет возможности врачей Саратовской районной больницы
13:00 | 22 октября
ГЖИ объявила предостережение АО «Ситиматик»
12:10 | 22 октября
Саратовская область готовится к проведению этнографического диктанта
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
В Боголюбовском училище открылась выставка из плит армейских бронежилетов

В Саратовском художественном училище имени Боголюбова в рамках IХ Международной научно-практической конференции «Искусство и власть» открылась выставка «Русский стиль: сталь».

Художественный проект посвящен попытке найти и осмыслить символы и образы сегодняшнего дня.

Авторы проекта раздали современным художникам из разных городов и регионов России стандартные плиты от армейских бронежилетов и предложили им отрефлексировать происходящие исторические события через образы. В выставке принимают участие множество художников: от академиков и лауреатов премий до студентов художественных вузов, от живописцев до граффитчиков. Главным критерием отбора для организаторов стал серьезный подход к теме.

В Саратове проект проходит до 10 ноября при поддержке Российской академии художеств, Поволжского отделения Российской академии художеств, Творческого союза художников России и Саратовского художественного училища имени Боголюбова. Ранее выставка экспонировалась в Казани, Москве, Анапе, Краснодаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Воронеже, Калуге, Санкт-Петербурге и Донецке.

Идеологом проекта выступает Антон Беликов, художник, кандидат философских наук, лауреат Московской арт-премии; куратором — Светлана Чепрова (Фотон Света), художник, куратор, член Московского союза художников и Творческого союза художников России.