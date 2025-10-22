В Боголюбовском училище открылась выставка из плит армейских бронежилетов

просмотров: 134

Художественный проект посвящен попытке найти и осмыслить символы и образы сегодняшнего дня.Авторы проекта раздали современным художникам из разных городов и регионов России стандартные плиты от армейских бронежилетов и предложили им отрефлексировать происходящие исторические события через образы. В выставке принимают участие множество художников: от академиков и лауреатов премий до студентов художественных вузов, от живописцев до граффитчиков. Главным критерием отбора для организаторов стал серьезный подход к теме.В Саратове проект проходит до 10 ноября при поддержке Российской академии художеств, Поволжского отделения Российской академии художеств, Творческого союза художников России и Саратовского художественного училища имени Боголюбова. Ранее выставка экспонировалась в Казани, Москве, Анапе, Краснодаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Воронеже, Калуге, Санкт-Петербурге и Донецке.Идеологом проекта выступает Антон Беликов, художник, кандидат философских наук, лауреат Московской арт-премии; куратором — Светлана Чепрова (Фотон Света), художник, куратор, член Московского союза художников и Творческого союза художников России.