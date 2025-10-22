Эксперты не выявили историко-культурных памятников в сквере "Территория детства"

просмотров: 134

Ни один объект на территории сквера «Территория детства» не обладает реальной историко-культурной ценностью для признания его объектом культурного наследия. К такому выводу пришли эксперты в рамках заседания Общественного научно-методического совета при региональном комитете культурного наследия.В мероприятии приняли участие архитекторы, проектировщики, реставраторы, представители лицензированных организаций и муниципалитета.Одним из основных вопросов специалисты в области сохранения старинной архитектуры обсудили ансамбль строений, который находится в пос. Молодежный Ленинского района Саратова. Ранее в комитет поступило заявление о рассмотрении вопроса по наличию историко-культурной ценности комплекса: здания Дворца пионеров, сквера, монумента с барельефными портретами пионеров-героев Великой Отечественной войны, барельефов смотровой площадки. Они находятся в квартале между улицами Авиационная, Песочная, проспектом Строителей, 1-м проездом Строителей.Специалисты детально проанализировали территорию и находящиеся на ней объекты. Активно в обсуждении участвовали директор ООО «АРМ Шитова А.В.» Алексей Шитов, доктор технических наук, профессор, генеральный директор ООО НППП «Геотехника-СПИ» Алексей Савинов, директор ООО «СВИФТ» Юлия Свешникова, председатель комитета по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» Евгений Иванов, руководитель Средневолжского филиала ФГБУК «АУИПИК» Оксана Морозова.Изучив историю, специалисты отметили, что Дворец пионеров построен по типовому проекту, разработанному архитектором Валентином Дегтярёвым и распространённому в СССР. Здание не обладает высокой градостроительной ценностью, а декоративные архитектурные элементы отсутствуют.При обсуждении прилегающей территории члены совета также обратили внимание на то, что изначально при строительстве Дворца творчества на территории сквера были запланированы «зеленый театр», «гимнастический городок», «открытый бассейн» и различные научные площадки. Но эти проекты так и не были реализованы.Эксперты выразили единогласное мнение о том, что предложенный ансамбль не обладает достаточными историко-культурными признаками. В связи с этим рекомендовали комитету отказать во включении его в перечень выявленных объектов культурного наследия.Напомним, в настоящее время микрорайоне Молоёжный ведётся строительство новой современной школы на 1100 мест с бассейном с большим общедоступным для всех жителей спортивным ядром. Ее впишут в пространство рядом с исторической частью сквера в рамках дальнейшего развития территории.Школа позволит решить для данного микрорайона одну из самых актуальных проблем и перевести всех детей на обучение в одну смену. Кроме того, в этом микрорайоне на данный момент отсутствуют современные образовательные учреждения.С просьбой строительства школы ранее обращались тысячи местных жителей. В адрес органов власти различного уровня поступило свыше 20 тысяч подписей.Современная школа, Дворец творчества, спортивные сооружения и обустроенная зелёная зона - все это будет соответствовать названиям и поселка и самого сквера.