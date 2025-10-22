22 октября 2025 СРЕДА
В регионе продолжится реализация национальных проектов и региональных программ

Несмотря на приоритет социальной повестки, сохранится и «бюджет развития». На публичных слушаниях представили проект бюджета на будущие три года.

По словам министра финансов области, при поддержке федерального центра планируется продолжить реализацию значимых инвестиционных проектов. Формирование перечня объектов будет завершено после включения их в федеральные программы.

Межбюджетные отношения с муниципалитетами будут ориентированы на поддержание финансовой устойчивости местных бюджетов, создание стимулов для наращивания их собственной доходной базы.

Ассигнования по межбюджетным трансфертам местным бюджетам рассчитаны на 2026 год в сумме 57,7 млрд рублей, за счет средств областного бюджета – 49,5 млрд рублей.

По мероприятиям национальных проектов, реализуемым на территории муниципалитетов, продолжится 100% софинансирование из областного бюджета. По программе поддержки местных инициатив по решению губернатора Романа Бусаргина сохранен увеличенный в прошлом году уровень софинансирования – 170 млн рублей.

«В текущем году область вступила в федеральную программу списания задолженности по бюджетных кредитам. Суммарно областной долг уже уменьшен на 7,5 млрд рублей с учетом фактически осуществленных расходов по установленным федерацией направлениям. Эта работа будет продолжена с корректировкой по мере ее проведения параметров государственного долга», – рассказала Ирина Бегинина.

Прогнозируемый размер дефицита, объем долговых обязательств и расходов на обслуживание долга в областном бюджете не превышают ограничения, установленные бюджетным законодательством и условиями соглашений с Минфином России.