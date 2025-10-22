22 октября 2025 СРЕДА
На оплату труда работников бюджетной сферы направят около 73 млрд рублей

Новости / Главное в политике


В проекте закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» учтена индексация заработной платы работников бюджетной сферы. Об этом рассказала министр финансов области Ирина Бегинина.

По поручению Президента страны с 1 января 2026 года будет повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который составит 27 093 рубля в месяц.

Совокупный объем средств областного бюджета на оплату труда работников бюджетной сферы области составит порядка 73 млрд рублей.

В бюджете созданы необходимые резервы для выполнения условий получения федеральных средств в рамках национальных проектов и государственных программ Российской Федерации, реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, мероприятий в целях предотвращения негативного влияния текущей ситуации на отрасли экономики, на увеличение расходов на исполнение публичных нормативных обязательств.

Областной дорожный фонд на 2026 год предусматривается в объеме 22,9 млрд рублей, исходя из поступления закрепленных бюджетным законодательством доходов.

В рамках фонда продолжится предоставление субсидии по программе ремонта и строительства внутрипоселковых дорог. Такую задачу поставил губернатор Роман Бусаргин. Средства запланированы в сумме 1,4 млрд рублей.

«По поручению Губернатора области Романа Викторовича Бусаргина предусмотрены ассигнования по всем начатым ранее региональным программам и проектам: на поэтапный ремонт и обновление материально-технической базы образовательных организаций, водообеспечение сельских жителей, ремонт тротуаров, благоустройство территорий медицинских учреждений и другие», - отметила министр финансов.