На оплату труда работников бюджетной сферы направят около 73 млрд рублей

По поручению Президента страны с 1 января 2026 года будет повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который составит 27 093 рубля в месяц.Совокупный объем средств областного бюджета на оплату труда работников бюджетной сферы области составит порядка 73 млрд рублей.В бюджете созданы необходимые резервы для выполнения условий получения федеральных средств в рамках национальных проектов и государственных программ Российской Федерации, реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, мероприятий в целях предотвращения негативного влияния текущей ситуации на отрасли экономики, на увеличение расходов на исполнение публичных нормативных обязательств.Областной дорожный фонд на 2026 год предусматривается в объеме 22,9 млрд рублей, исходя из поступления закрепленных бюджетным законодательством доходов.В рамках фонда продолжится предоставление субсидии по программе ремонта и строительства внутрипоселковых дорог. Такую задачу поставил губернатор Роман Бусаргин. Средства запланированы в сумме 1,4 млрд рублей.«По поручению Губернатора области Романа Викторовича Бусаргина предусмотрены ассигнования по всем начатым ранее региональным программам и проектам: на поэтапный ремонт и обновление материально-технической базы образовательных организаций, водообеспечение сельских жителей, ремонт тротуаров, благоустройство территорий медицинских учреждений и другие», - отметила министр финансов.