22 октября 2025 СРЕДА
20:00 | 21 октября
В регионе продолжится реализация национальных проектов и региональных программ
19:28 | 21 октября
На оплату труда работников бюджетной сферы направят около 73 млрд рублей
18:00 | 21 октября
21 медаль Всероссийских соревнований завоевали саратовские спортсмены
17:30 | 21 октября
Новый вид спорта из Саратова представит регион на федеральном конкурсе бизнес-проектов
16:37 | 21 октября
Бюджет 2026 -2028: Больше 120 млрд рублей направят на социальную сферу
16:30 | 21 октября
Названы лучшие лесничество и лесхоз Саратовской области
15:30 | 21 октября
Саратовские дзюдоистки завоевали серебро на чемпионате России
14:30 | 21 октября
Губернаторскую выплату на второго ребенка получают 283 молодые матери
13:38 | 21 октября
Встреча с атаманом: о чести, долге и любви к Родине
13:30 | 21 октября
Команда спортсменов школы «РиФ» привезла 37 медалей со всероссийских соревнований
Бюджет 2026 -2028: Больше 120 млрд рублей направят на социальную сферу

Новости / Главное в политике


В Правительстве Саратовской области прошли публичные слушания по проекту закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

С основным докладом выступила министр финансов региона Ирина Бегинина. По ее словам, как и на федеральном уровне, базовыми ориентирами проекта бюджета на 2026-2028 годы являются гарантированное исполнение социальных обязательств перед гражданами и достижение поставленных Президентом России национальных целей развития. Такую задачу ставит губернатор Роман Бусаргин.

«По собственным средствам главная задача на предстоящую трехлетку для нас прежняя – нахождение оптимального соотношения между потребностями в бюджетных расходах и возможностями доходных источников. Приоритет исполнения первоочередных расходов и софинансируемых из федерального бюджета обязательств сохраняется», – отметила руководитель финансового ведомства.

Доходная часть областного бюджета в следующем году оценивается в сумме 188,6 млрд рублей. Из общего объема расходов 120,6 млрд рублей, или около 60 % заложено на финансирование отраслей социальной сферы. Наиболее ресурсоемкие направления для областной казны – образование, на которое направят в 2026 году порядка 53 млрд рублей и социальная политика – 45,4 млрд рублей.

Социальные выплаты рассчитаны с ежегодной индексацией в законодательно установленных случаях с 1 октября в 2026-2028 годах на прогнозный уровень инфляции.

На лекарственное обеспечение граждан заложено 5 млрд рублей областных средств. За последние три года ассигнования на эти цели выросли в 2,5 раза. Данный вопрос находится на особом контроле губернатора Романа Бусаргина.

С учетом федеральных средств, а также универсального пособия на детей, выплату которого осуществляет Социальный фонд России, объем мер поддержки жителей области составит порядка 57 млрд рублей.

Ключевой ориентир в трёхлетнем бюджете - жители области


Бюджет 2026 -2028: Больше 120 млрд рублей направят на социальную сферу

Профессор кафедры «Отраслевое управление и экономическая безопасность» Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А., Елена Ермакова прокомментировала ключевые параметры бюджета на 2026 -2028 годы.
«С учетом достаточно непростой ситуации параметры бюджета имеют хорошую динамику. В документе отражены федеральные приоритеты - нацеленность на безусловное выполнение социальных обязательств перед гражданами, ускоренное социально-экономическое развитие за счет реализации национальных проектов.

На весь трехлетний период обеспечена социальная направленность. В общем объеме расходов областного бюджета 60% приходится на социальную сферу.
Сохранены все действующие меры социальной поддержки. Их перечень в последние годы существенно расширен в целях улучшения демографии, развития кадрового потенциала региона, поддержки семей участников СВО.

В целом бюджет сформирован стабильным и сбалансированным. Он включает ресурсы не только для обеспечения функционирования ключевых отраслей, но и предусматривает средства для дальнейшего развития бюджетной сферы и инфраструктуры.
В условиях ограниченности финансовых ресурсов важно, чтобы каждый бюджетный рубль приносил максимальную отдачу», – отметила Елена Ермакова.

Людмила Жуковская: поддержка местных инициатив – вклад в развитие региона

Бюджет 2026 -2028: Больше 120 млрд рублей направят на социальную сферу

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области», глава Общественного совета при министерстве финансов Саратовской области Людмила Жуковская прокомментировала публичные слушания о проекте закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».

«Сегодня принимаю участие в публичных слушаниях по проекту важнейшего финансового документа в жизни региона на будущий трехлетний период. Ознакомилась с материалами к проекту. Вопреки всем трудностям, удалось выдержать вектор на повышение финансовой устойчивости муниципалитетов.

Дотации местным бюджетам запланированы с ростом к уровню текущего года более чем на 10%. В целом объем поддержки значительный и составит 57,7 млрд рублей. Практически вся сумма распределена до начала финансового года, что дает муниципалитетам возможность формировать свои бюджеты с учетом программных мероприятий и целевого финансирования.
Сохранены средства на реализацию инициативных проектов граждан, объем которых в прошлом году увеличен по инициативе Губернатора региона Романа Бусаргина до 170 миллионов рублей.

Благодаря областной программе поддержки местных инициатив удалось решить множество задач - по обеспечению водой населенных пунктов, улучшению благоустройства территорий, созданию объектов для отдыха с детьми и занятий спортом, а также сохранению мемориальных комплексов героям - воинам. Поддержание уровня финансирования позволяет жителям с большей уверенностью принимать решения по участию, в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправления и социально ответственным бизнесом, в проектах развития своей малой родины», – рассказала Людмила Жуковская.