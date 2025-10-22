Бюджет 2026 -2028: Больше 120 млрд рублей направят на социальную сферу

просмотров: 151

С основным докладом выступила министр финансов региона Ирина Бегинина. По ее словам, как и на федеральном уровне, базовыми ориентирами проекта бюджета на 2026-2028 годы являются гарантированное исполнение социальных обязательств перед гражданами и достижение поставленных Президентом России национальных целей развития. Такую задачу ставит губернатор Роман Бусаргин.«По собственным средствам главная задача на предстоящую трехлетку для нас прежняя – нахождение оптимального соотношения между потребностями в бюджетных расходах и возможностями доходных источников. Приоритет исполнения первоочередных расходов и софинансируемых из федерального бюджета обязательств сохраняется», – отметила руководитель финансового ведомства.Доходная часть областного бюджета в следующем году оценивается в сумме 188,6 млрд рублей. Из общего объема расходов 120,6 млрд рублей, или около 60 % заложено на финансирование отраслей социальной сферы. Наиболее ресурсоемкие направления для областной казны – образование, на которое направят в 2026 году порядка 53 млрд рублей и социальная политика – 45,4 млрд рублей.Социальные выплаты рассчитаны с ежегодной индексацией в законодательно установленных случаях с 1 октября в 2026-2028 годах на прогнозный уровень инфляции.На лекарственное обеспечение граждан заложено 5 млрд рублей областных средств. За последние три года ассигнования на эти цели выросли в 2,5 раза. Данный вопрос находится на особом контроле губернатора Романа Бусаргина.С учетом федеральных средств, а также универсального пособия на детей, выплату которого осуществляет Социальный фонд России, объем мер поддержки жителей области составит порядка 57 млрд рублей.Профессор кафедры «Отраслевое управление и экономическая безопасность» Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А., Елена Ермакова прокомментировала ключевые параметры бюджета на 2026 -2028 годы.«С учетом достаточно непростой ситуации параметры бюджета имеют хорошую динамику. В документе отражены федеральные приоритеты - нацеленность на безусловное выполнение социальных обязательств перед гражданами, ускоренное социально-экономическое развитие за счет реализации национальных проектов.На весь трехлетний период обеспечена социальная направленность. В общем объеме расходов областного бюджета 60% приходится на социальную сферу.Сохранены все действующие меры социальной поддержки. Их перечень в последние годы существенно расширен в целях улучшения демографии, развития кадрового потенциала региона, поддержки семей участников СВО.В целом бюджет сформирован стабильным и сбалансированным. Он включает ресурсы не только для обеспечения функционирования ключевых отраслей, но и предусматривает средства для дальнейшего развития бюджетной сферы и инфраструктуры.В условиях ограниченности финансовых ресурсов важно, чтобы каждый бюджетный рубль приносил максимальную отдачу», – отметила Елена Ермакова.Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области», глава Общественного совета при министерстве финансов Саратовской области Людмила Жуковская прокомментировала публичные слушания о проекте закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».«Сегодня принимаю участие в публичных слушаниях по проекту важнейшего финансового документа в жизни региона на будущий трехлетний период. Ознакомилась с материалами к проекту. Вопреки всем трудностям, удалось выдержать вектор на повышение финансовой устойчивости муниципалитетов.Дотации местным бюджетам запланированы с ростом к уровню текущего года более чем на 10%. В целом объем поддержки значительный и составит 57,7 млрд рублей. Практически вся сумма распределена до начала финансового года, что дает муниципалитетам возможность формировать свои бюджеты с учетом программных мероприятий и целевого финансирования.Сохранены средства на реализацию инициативных проектов граждан, объем которых в прошлом году увеличен по инициативе Губернатора региона Романа Бусаргина до 170 миллионов рублей.Благодаря областной программе поддержки местных инициатив удалось решить множество задач - по обеспечению водой населенных пунктов, улучшению благоустройства территорий, созданию объектов для отдыха с детьми и занятий спортом, а также сохранению мемориальных комплексов героям - воинам. Поддержание уровня финансирования позволяет жителям с большей уверенностью принимать решения по участию, в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправления и социально ответственным бизнесом, в проектах развития своей малой родины», – рассказала Людмила Жуковская.