22 октября 2025 СРЕДА
20:00 | 21 октября
В регионе продолжится реализация национальных проектов и региональных программ
19:28 | 21 октября
На оплату труда работников бюджетной сферы направят около 73 млрд рублей
18:00 | 21 октября
21 медаль Всероссийских соревнований завоевали саратовские спортсмены
17:30 | 21 октября
Новый вид спорта из Саратова представит регион на федеральном конкурсе бизнес-проектов
16:37 | 21 октября
Бюджет 2026 -2028: Больше 120 млрд рублей направят на социальную сферу
16:30 | 21 октября
Названы лучшие лесничество и лесхоз Саратовской области
15:30 | 21 октября
Саратовские дзюдоистки завоевали серебро на чемпионате России
14:30 | 21 октября
Губернаторскую выплату на второго ребенка получают 283 молодые матери
13:38 | 21 октября
Встреча с атаманом: о чести, долге и любви к Родине
13:30 | 21 октября
Команда спортсменов школы «РиФ» привезла 37 медалей со всероссийских соревнований
16 октября 2025 года в рамках расширенного заседания Патриотического клуба Института прокуратуры «Три цвета Родины» состоялась встреча обучающихся 2-го курса с атаманом Саратовского городского казачьего общества Волжского казачьего войска Сергеем Николаевичем Фроловым.

Мероприятие прошло при участии и поддержке исполнительного директора – руководителя аппарата Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Елены Сергеевны Курохтиной.

Встреча с атаманом: о чести, долге и любви к Родине

В ходе встречи участники обсудили ключевые аспекты воспитания настоящего мужчины, основанные на незыблемых принципах чести, достоинства, верности и беззаветной любви к своей Родине. Сергей Николаевич подчеркнул, что казачество издавна служит символом преданности Отечеству, его интересам и целям, а основу казачьей философии составляют традиционные семейные ценности, передаваемые из поколения в поколение.

Такие встречи способствуют укреплению патриотического сознания будущих юристов и формируют у них глубокое уважение к историческим и духовным традициям России.