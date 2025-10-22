Встреча с атаманом: о чести, долге и любви к Родине

просмотров: 157

16 октября 2025 года в рамках расширенного заседания Патриотического клуба Института прокуратуры «Три цвета Родины» состоялась встреча обучающихся 2-го курса с атаманом Саратовского городского казачьего общества Волжского казачьего войска Сергеем Николаевичем Фроловым.Мероприятие прошло при участии и поддержке исполнительного директора – руководителя аппарата Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Елены Сергеевны Курохтиной.В ходе встречи участники обсудили ключевые аспекты воспитания настоящего мужчины, основанные на незыблемых принципах чести, достоинства, верности и беззаветной любви к своей Родине. Сергей Николаевич подчеркнул, что казачество издавна служит символом преданности Отечеству, его интересам и целям, а основу казачьей философии составляют традиционные семейные ценности, передаваемые из поколения в поколение.Такие встречи способствуют укреплению патриотического сознания будущих юристов и формируют у них глубокое уважение к историческим и духовным традициям России.