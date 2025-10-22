Стартовала программа «К доске» Международного медиапроекта молодежи ТЕЛЕКЛАСС  

просмотров: 126

«Спец-проект«К доске» предполагает серию пресс-конференций Лидеров Общественных Мнений региона с участниками школьных телекомпаний школ и СУЗов Саратовской области.Вот что рассказал руководитель проекта, член Общественной палаты Саратовской области Игорь Мещеряков: «Пресс - конференции пройдут онлайн и оффлайн в формате «вопрос-ответ». Участники акции снимут видеосюжеты о мероприятии, которые разместят в соцсетях и на школьных сайтах, что обеспечит широкое распространение информации».Первая программа организована совместно с Министерством цифрового развития Саратовской области и Российской академией вождения МАСТЕР. Сорок юных корреспондентов в течении часа задавали вопросы Министру Владимиру Старкову. Вопросы были вполне «взрослые» и касались самых широких тем - от специфики работы Министерства до жизненного пути Министра.Формат мероприятия сразу задал неформальный тон: школьники из разных учебных заведений города примерили на себя роль настоящих журналистов. Разговор быстро вышел за рамки официальной повестки. Владимир Старков откровенно отвечал на вопросы о своем детстве, о выборе профессии и сложностях на карьерном пути, давая ребятам ценные жизненные советы.Ключевой темой диалога стало будущее цифровых технологий. Министр подчеркнул, что сегодня как никогда важна интеграция ИТ в образовательный процесс, ведь это открывает принципиально новые горизонты для обучения.«Цифровой мир — это не отдаленное будущее, это уже наше настоящее. И ваша задача — не просто быть пользователями, а стать создателями. Учитесь, пробуйте, не бойтесь ошибаться, ведь именно так рождаются прорывные идеи», — обратился к школьникам Владимир Старков.Юных журналистов особенно интересовало, какие навыки и компетенции будут востребованы через 5-10 лет. Школьники задали министру вопросы о самых перспективных направлениях в ИТ и получили развернутые рекомендации по саморазвитию, которые выходят далеко за рамки школьной программы.По словам ребят, их впечатлили не только глубокие знания министра, но и его искренний энтузиазм и готовность общаться на равных.«Это был не просто монолог, а живая беседа. Нам было важно услышать не сухие факты, а реальные советы от человека, который добился успеха в этой сфере. Такая встреча очень мотивирует», — поделилась впечатлениями один из юных журналистов.Для ребят эта пресс-конференция стала больше, чем просто экскурсией в министерство. Они ушли не только с массой положительных эмоций, но и с конкретными идеями для своих будущих проектов, а главное — с уверенностью, что их голос и их мнение важны.