21 медаль Всероссийских соревнований завоевали саратовские спортсмены
В Самаре завершились Всероссийские соревнования по бадминтону. В турнире приняли участие более 90 спортсменов из Свердловской, Самарской, Саратовской, Нижегородской, Ульяновской областей, пгт Сириуса и Пермского края.
В копилке воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийские ракетки» 21 медаль разного достоинства:
—четыре золотых, шесть серебряных, одиннадцать бронзовых.
С подробными результатами соревнований можно ознакомиться на сайте.