21 медаль Всероссийских соревнований завоевали саратовские спортсмены

21 медаль Всероссийских соревнований завоевали саратовские спортсмены


В Самаре завершились Всероссийские соревнования по бадминтону. В турнире приняли участие более 90 спортсменов из Свердловской, Самарской, Саратовской, Нижегородской, Ульяновской областей, пгт Сириуса и Пермского края.

В копилке воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийские ракетки» 21 медаль разного достоинства:
—четыре золотых, шесть серебряных, одиннадцать бронзовых.

С подробными результатами соревнований можно ознакомиться на сайте.