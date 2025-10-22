22 октября 2025 СРЕДА
20:00 | 21 октября
В регионе продолжится реализация национальных проектов и региональных программ
19:28 | 21 октября
На оплату труда работников бюджетной сферы направят около 73 млрд рублей
18:00 | 21 октября
21 медаль Всероссийских соревнований завоевали саратовские спортсмены
17:30 | 21 октября
Новый вид спорта из Саратова представит регион на федеральном конкурсе бизнес-проектов
16:37 | 21 октября
Бюджет 2026 -2028: Больше 120 млрд рублей направят на социальную сферу
16:30 | 21 октября
Названы лучшие лесничество и лесхоз Саратовской области
15:30 | 21 октября
Саратовские дзюдоистки завоевали серебро на чемпионате России
14:30 | 21 октября
Губернаторскую выплату на второго ребенка получают 283 молодые матери
13:38 | 21 октября
Встреча с атаманом: о чести, долге и любви к Родине
13:30 | 21 октября
Команда спортсменов школы «РиФ» привезла 37 медалей со всероссийских соревнований
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Новый вид спорта из Саратова представит регион на федеральном конкурсе бизнес-проектов

В Центре «Мой бизнес» завершился региональный этап федеральной программы «Серебряный старт», направленной на развитие предпринимательского потенциала граждан старшего возраста.

Программа реализуется по национальному проекту Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика» и предусматривает комплексную поддержку, включая образовательные модули, а также грантовое финансирование бизнес-проектов. Организатор программы - Минэкономразвития России.

Старшее поколение представило проекты по иллюстрированию и озвучиванию сказок, перевозке грузов, оказанию психологической помощи женщинам, обучению ПДД, изготовлению спортивного инвентаря, оказанию услуг по диагностике организма и подбору питания, разработке сувенирной продукции и другие.

Проекты оценивались по экономической обоснованности и финансовой устойчивости, потенциалу для развития, отношению к приоритетным отраслям и видам экономической деятельности субъектов МСП.

«Во время учёбы я получила ценные знания. Я рада, что у меня появились новые друзья и единомышленники. Благодарна организаторам за их настойчивость, уверенность, знания, которыми они щедро делятся», - поделилась участница Наталья Пасечник.

Алефтина Горбачевская отметила, что ее первые шаги в бизнесе состоялись именно благодаря «Серебряному старту», а Галина Карнаухова рассказала, что уже планирует сотрудничество с другими участниками проекта и надеется на успех.

Победителем, который получил 150 тысяч рублей на развитие проекта, стал Юрий Беланчук. Он презентовал авторскую игру, правила которой основаны на дартсе. Она позиционируется, как новый вид спорта, и уже в скором времени будут проводиться наборы групп для обучения.

Победитель представит Саратовскую область на федеральном уровне в Москве и поборется за 500 тысяч рублей.