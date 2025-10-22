Новый вид спорта из Саратова представит регион на федеральном конкурсе бизнес-проектов

просмотров: 139

В Центре «Мой бизнес» завершился региональный этап федеральной программы «Серебряный старт», направленной на развитие предпринимательского потенциала граждан старшего возраста.Программа реализуется по национальному проекту Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика» и предусматривает комплексную поддержку, включая образовательные модули, а также грантовое финансирование бизнес-проектов. Организатор программы - Минэкономразвития России.Старшее поколение представило проекты по иллюстрированию и озвучиванию сказок, перевозке грузов, оказанию психологической помощи женщинам, обучению ПДД, изготовлению спортивного инвентаря, оказанию услуг по диагностике организма и подбору питания, разработке сувенирной продукции и другие.Проекты оценивались по экономической обоснованности и финансовой устойчивости, потенциалу для развития, отношению к приоритетным отраслям и видам экономической деятельности субъектов МСП.«Во время учёбы я получила ценные знания. Я рада, что у меня появились новые друзья и единомышленники. Благодарна организаторам за их настойчивость, уверенность, знания, которыми они щедро делятся», - поделилась участница Наталья Пасечник.Алефтина Горбачевская отметила, что ее первые шаги в бизнесе состоялись именно благодаря «Серебряному старту», а Галина Карнаухова рассказала, что уже планирует сотрудничество с другими участниками проекта и надеется на успех.Победителем, который получил 150 тысяч рублей на развитие проекта, стал Юрий Беланчук. Он презентовал авторскую игру, правила которой основаны на дартсе. Она позиционируется, как новый вид спорта, и уже в скором времени будут проводиться наборы групп для обучения.Победитель представит Саратовскую область на федеральном уровне в Москве и поборется за 500 тысяч рублей.