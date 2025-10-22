22 октября 2025 СРЕДА
Названы лучшие лесничество и лесхоз Саратовской области

В Доме культуры Базарного Карабулака состоялось торжественное мероприятие и концертная программа, посвященные Дню работника лесного хозяйства.

В мероприятии приняли участие представители Правительства и областной Думы, федеральных ведомств, образования, науки и общественных экологических организаций, лесничеств и лесхозов области, ветераны лесной отрасли.

«Это праздник тех, кто создает и восстанавливает леса, охраняет их от пожаров и ведет борьбу с самовольными вырубками. И хотя площадь лесов в нашем регионе составляет чуть более 6% от всей территории, мы уверены, что эти цифры останутся в прошлом, поскольку мы ежегодно прирастаем лесами. Важно сохранить и приумножить их для будущих поколений», - открыл мероприятие заместитель Председателя Правительства Саратовской области – министр сельского хозяйства региона Роман Ковальский.

Заслуги лесоводов и ветеранов нашего региона в увеличении саратовских лесов отметил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин:

«Это праздник лесоводов, которые внесли огромный вклад в развитие лесного хозяйства нашего региона. Саратовские леса являются защитными и имеют огромное экологическое значение. 30 процентов из них являются рукотворными и в этом их особая ценность. Благодаря труду работников лесной отрасли были созданы сотни тысяч гектаров лесных насаждений нашего региона».

За последние три года площадь лесов стала больше на 9,8 тысяч гектаров. В этом году наибольший объем воспроизводства лесов выполнен Макаровским - 624,2 га, Вольским – 542 га, Черкасским - 488,8 га, Лысогорским – 255 га и Заволжским - 376,2 га лесхозами.

«Область обеспечивает себя лесопосадочным материалом, используя местные лесопитомники. Выход сеянцев за последние пять лет увеличился в три раза с трех до девяти млн штук. В теплицах Макаровского и Красноармейского лесхозов в текущем году выращено 250 тысяч штук сеянцев с закрытой корневой системой», - озвучил цифры министр Константин Доронин.

Особо отличившимся передовикам лесной отрасли вручили грамоты, благодарственные письма, а также знаки отличия.
В этом году особый знак отличия, переходящий кубок на звание «Лучшего лесохозяйственного учреждения года», получил Вольский лесхоз. Звание «Лучшее лесничество года» и переходящий кубок достались Пугачевскому лесничеству. За победу в областном Слете школьных лесничеств Саратовской области 2025 года переходящим кубком «Лучшее школьное лесничество года» наградили команду «Лысогорье» из Лысогорского района.