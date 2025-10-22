Саратовские дзюдоистки завоевали серебро на чемпионате России

просмотров: 154

С 16 по 18 октября в Екатеринбурге прошел чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин. Соревнования собрали более 520 дзюдоистов из 62 регионов нашей страны.Саратовская спортсменка Лилия Нугаева завоевала серебряную медаль в весовой категории до 52 кг.В командном зачете сборная Приволжского федерального округа заняла 2 место. В состав сборной вошли саратовские спортсменки Лилия Нугаева, Влада Прохорова, Ангелина Барашкова и Зарина Курбонова.