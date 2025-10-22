Губернаторскую выплату на второго ребенка получают 283 молодые матери

просмотров: 151

В Саратовской области по инициативе губернатора Романа Бусаргина с 1 января этого года для жительниц региона, родивших второго ребенка в возрасте до 25 лет, действует новая мера региональной поддержки – ежемесячная денежная выплата в размере 8 тысяч рублей.На начало октября эту выплату оформили 283 молодых матери из разных районов области.Жительница Саратова Дарья весной этого года стала мамой во второй раз и в настоящее время получает эту меру поддержки.«Нашему сыну исполнилось 3 года, и вот теперь у него появилась сестренка. Узнала про новую губернаторскую выплату. Специалисты комитета социальной поддержки проконсультировали и рассказали, что при ее назначении не учитываются ни материальное обеспечение, ни уровень дохода. Без проблем подали документы. И сейчас эта выплата является хорошим подспорьем к бюджету семьи», – поделилась 23-летняя Дарья.Напомним, подать заявление на получение этой выплаты необходимо в МФЦ или в учреждении социальной поддержки населения в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Расчет будет произведен с месяца рождения до месяца обращения. Далее выплата будет поступать ежемесячно до того момента, пока ребенку исполнится 3 года. Пакет документов для назначения этой меры поддержки минимальный – заявление и паспорт, остальные документы запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия.Подробную информацию можно узнать по единому номеру министерства труда и социальной защиты: 8-800-775-21-09.