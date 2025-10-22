22 октября 2025 СРЕДА
Команда спортсменов школы «РиФ» привезла 37 медалей со всероссийских соревнований

Новости / Спорт
В Республике Башкортостан завершились Всероссийский турнир по плаванию на призы олимпийского чемпиона В. Таяновича среди спортсменов всех категорий инвалидности и Всероссийские соревнования среди спортсменов с ПОДА.

Всего в состязаниях приняли участие 160 спортсменов из 15 регионов России.

Команду Саратовской области представили спортсмены Саратовского отделения и Ртищевского филиала ДЮСАШ «РиФ». Всего ребята привезли 37 медалей – 14 золотых, 9 серебряных и 14 бронзовых.

Полина Шершова выиграла 3 золотые медали – 400 м вольный стиль, 50 м и 100 м на спине и бронзовую медаль на дистанции 100 м в/стиль,

Индира Пастахаева завоевала 3 золотые медали на дистанции 50 м, 100 м в/стиль, 50 м баттерфляй и 1 серебряную на дистанции 400 м в/стиль,

⁠Захар Климук – 3 золотые медали – дистанции 50 м брасс, 50 м в/стиль, 50 м на спине,

Роман Лысенко – 2 золотые медали на дистанции 400 м в/стиль и 50 м баттерфляй и 2 серебряные – дистанции 50 м и 100 м в/стиль,

Семен Шабалин завоевал весь комплект наград на дистанциях 50 м,
200 м и 100 м на спине соответственно,

⁠Артем Долгов – 1 золотую медаль на дистанции 50 м брасс и
2 бронзовые – на дистанциях 50 м и 100 м в/стиль,

София Фролова стала победительницей всероссийских соревнований на дистанции 100 м баттерфляй, в турнире София завоевала 2 серебряные – 50 м и 100 м баттерфляй и 2 бронзовые медали – 50 м на спине и 200 м в/стиль,

Данила Савин завоевал 3 серебряные – 100 м баттерфляй, 200 м на спине, 200 м в/стиль и 2 бронзовые медали – 50 м и 100 м на спине,

Тарас Самусик – 2 бронзовые медали на дистанциях 50 м баттерфляй и 400 м в/стиль,

Василиса Ларина стала обладательницей 2 бронзовых медалей – 100 м в/стиль и 50 м на спине,

Степан Андреев выиграл бронзовую медаль на дистанции 100 м в/стиль,

Анастасия Пасконнова завоевала бронзовую медаль на дистанции
100 м брасс.