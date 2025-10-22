22 октября 2025 СРЕДА
Саратовские спортсмены успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу

С 15 по 18 октября в г. Москва прошли Всероссийские соревнования по кикбоксингу в дисциплинах: «фулл-контакт», «лоу-кик», «К1», «лайт-контакт», «поинтфайтинг». Турнир объединил около 1400 спортсменов из 45 регионов России.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва им. С.Е. Ахмерова показали следующие результаты:
Егор Ножин - 1 место, до 54 кг в дисциплине «лоу-кик»
Алексей Земсков - 2 место, до 71 в дисциплине «лоу-кик»
Михаил Масленников - 3 место, до 60 кг в дисциплине «К1»
Захар Похмельнов - 3 место, 47+ кг в дисциплине «лайт-контакт»
 
Подготовил спортсменов тренер-преподаватель Кирилл Корнеев.