Саратовские спортсмены успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу

С 15 по 18 октября в г. Москва прошли Всероссийские соревнования по кикбоксингу в дисциплинах: «фулл-контакт», «лоу-кик», «К1», «лайт-контакт», «поинтфайтинг». Турнир объединил около 1400 спортсменов из 45 регионов России.Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва им. С.Е. Ахмерова показали следующие результаты:Егор Ножин - 1 место, до 54 кг в дисциплине «лоу-кик»Алексей Земсков - 2 место, до 71 в дисциплине «лоу-кик»Михаил Масленников - 3 место, до 60 кг в дисциплине «К1»Захар Похмельнов - 3 место, 47+ кг в дисциплине «лайт-контакт»Подготовил спортсменов тренер-преподаватель Кирилл Корнеев.