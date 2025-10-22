Парк Победы объединил два поколения патриотов Саратовской области

22 октября 2025 СРЕДА
20:00 | 21 октября
В регионе продолжится реализация национальных проектов и региональных программ
19:28 | 21 октября
На оплату труда работников бюджетной сферы направят около 73 млрд рублей
18:00 | 21 октября
21 медаль Всероссийских соревнований завоевали саратовские спортсмены
17:30 | 21 октября
Новый вид спорта из Саратова представит регион на федеральном конкурсе бизнес-проектов
16:37 | 21 октября
Бюджет 2026 -2028: Больше 120 млрд рублей направят на социальную сферу
16:30 | 21 октября
Названы лучшие лесничество и лесхоз Саратовской области
15:30 | 21 октября
Саратовские дзюдоистки завоевали серебро на чемпионате России
14:30 | 21 октября
Губернаторскую выплату на второго ребенка получают 283 молодые матери
13:38 | 21 октября
Встреча с атаманом: о чести, долге и любви к Родине
13:30 | 21 октября
Команда спортсменов школы «РиФ» привезла 37 медалей со всероссийских соревнований
В Парке Победы на Соколовой горе состоялась церемония принятия торжественной клятвы кадета воспитанниками школы № 2 им. В.В.Талалихина - учащиеся 5 классов дали обязательства соблюдать Устав школы, быть верными Отечеству и достойно нести звание кадета.

В этот же день клятву дали студенты Саратовского техникума отраслевых технологий, вступающие в ряды движения «Гвардейская смена». 50 студентов первого курса принесли обязательства перед представителями Росгвардии и администрацией техникума.

В рамках обеих церемоний состоялось вручение официальных документов, подтверждающих новый статус участников. Со словами напутствия к кадетам и студентам обратились заместители министра образования Саратовской области Никита Вдовин и Михаил Попов, а также представители силовых структур региона.

«Сегодняшнее событие знаменует важный этап в становлении наших кадет и студентов как будущих защитников Отечества. Принесение клятвы — это не просто формальность, а осознанный выбор служения Родине, который требует от молодежи высокой дисциплины, ответственности и верности традициям. Уверен, что этот шаг станет прочным фундаментом для их дальнейшего профессионального и личностного роста»,- отметил Михаил Юрьевич.