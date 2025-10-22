С начала года через кадровые центры работу нашли 11,3 тысячи человек

просмотров: 133

С начала 2025 года специалисты кадровых центров «Работа России» помогли трудоустроиться 11335 соискателям, что на 5% выше уровня 2024 года.Лидером по числу трудоустроенных стала сфера торговли – здесь работу нашли 1142 человека. На втором месте – образование с результатом в 932 трудоустроенных. Далее следуют обрабатывающие производства – 887 человек, и сельское хозяйство – 782 новых сотрудника.С начала года также трудоустроено 1362 соискателя без опыта работы, в том числе выпускники вузов и ссузов, что на 84,3 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.«Вакансии работодателей и резюме соискателей бесплатно размещаются на портале «Работа России», который является официальной федеральной платформой не только для поиска работы, но и здесь есть возможность подать заявление на профобучение, пройти профориентацию. Портал упрощает процесс трудоустройства, делает его более прозрачным и доступным. В настоящее время для соискателей из Саратовской области доступно 20,1 тысячи вакансии от работодателей», – рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Наталья Михайлова.По всем вопросам, связанным с трудоустройством, можно обратиться на горячую линию Кадрового центра Саратовской области: 8-800-775-76-25.