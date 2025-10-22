22 октября 2025 СРЕДА
Новости
20:00 | 21 октября
В регионе продолжится реализация национальных проектов и региональных программ
19:28 | 21 октября
На оплату труда работников бюджетной сферы направят около 73 млрд рублей
18:00 | 21 октября
21 медаль Всероссийских соревнований завоевали саратовские спортсмены
17:30 | 21 октября
Новый вид спорта из Саратова представит регион на федеральном конкурсе бизнес-проектов
16:37 | 21 октября
Бюджет 2026 -2028: Больше 120 млрд рублей направят на социальную сферу
16:30 | 21 октября
Названы лучшие лесничество и лесхоз Саратовской области
15:30 | 21 октября
Саратовские дзюдоистки завоевали серебро на чемпионате России
14:30 | 21 октября
Губернаторскую выплату на второго ребенка получают 283 молодые матери
13:38 | 21 октября
Встреча с атаманом: о чести, долге и любви к Родине
13:30 | 21 октября
Команда спортсменов школы «РиФ» привезла 37 медалей со всероссийских соревнований
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

С начала года через кадровые центры работу нашли 11,3 тысячи человек

Новости
С начала года через кадровые центры работу нашли 11,3 тысячи человек


С начала 2025 года специалисты кадровых центров «Работа России» помогли трудоустроиться 11335 соискателям, что на 5% выше уровня 2024 года.

Лидером по числу трудоустроенных стала сфера торговли – здесь работу нашли 1142 человека. На втором месте – образование с результатом в 932 трудоустроенных. Далее следуют обрабатывающие производства – 887 человек, и сельское хозяйство – 782 новых сотрудника.

С начала года также трудоустроено 1362 соискателя без опыта работы, в том числе выпускники вузов и ссузов, что на 84,3 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Вакансии работодателей и резюме соискателей бесплатно размещаются на портале «Работа России», который является официальной федеральной платформой не только для поиска работы, но и здесь есть возможность подать заявление на профобучение, пройти профориентацию. Портал упрощает процесс трудоустройства, делает его более прозрачным и доступным. В настоящее время для соискателей из Саратовской области доступно 20,1 тысячи вакансии от работодателей», – рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Наталья Михайлова.

По всем вопросам, связанным с трудоустройством, можно обратиться на горячую линию Кадрового центра Саратовской области: 8-800-775-76-25.