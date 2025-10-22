22 октября 2025 СРЕДА
Новости
20:00 | 21 октября
В регионе продолжится реализация национальных проектов и региональных программ
19:28 | 21 октября
На оплату труда работников бюджетной сферы направят около 73 млрд рублей
18:00 | 21 октября
21 медаль Всероссийских соревнований завоевали саратовские спортсмены
17:30 | 21 октября
Новый вид спорта из Саратова представит регион на федеральном конкурсе бизнес-проектов
16:37 | 21 октября
Бюджет 2026 -2028: Больше 120 млрд рублей направят на социальную сферу
16:30 | 21 октября
Названы лучшие лесничество и лесхоз Саратовской области
15:30 | 21 октября
Саратовские дзюдоистки завоевали серебро на чемпионате России
14:30 | 21 октября
Губернаторскую выплату на второго ребенка получают 283 молодые матери
13:38 | 21 октября
Встреча с атаманом: о чести, долге и любви к Родине
13:30 | 21 октября
Команда спортсменов школы «РиФ» привезла 37 медалей со всероссийских соревнований
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Герой СВО поблагодарил саратовцев за спасение на фронте

Новости
Герой СВО поблагодарил саратовцев за спасение на фронте


Гостем музея СВО в рамках цикла мероприятий «Время героев» стал участник спецоперации Олег Владимирович Мысов.

Он участвовал в СВО с ноября 2022 года по май 2023 года в качестве добровольца. Был командиром взвода в штурмовой роте. Имеет боевые награды. В данный момент Олег Владимирович – волонтер ВООВ «Боевое братство» и регионального отделения организации «Российская Ассоциация Героев».

Военнослужащий побеседовал с учениками СОШ № 2 г. Саратова и студентами Военно-учебного центра СГТУ. В частности, он отметил помощь жителей Саратовской области фронту:

Герой СВО поблагодарил саратовцев за спасение на фронте

«Низкий поклон тем волонтерам, которые нас обеспечивают. В декабре 2022 года пришла гуманитарка, там были носки вязаные. Стирать на фронте негде, поэтому ту одежду, что мы не могли постирать, мы снимали и выкидывали. А на эти носки я посмотрел, думаю: какая-то бабушка вязала, сохраню для истории. Они мне ноги спасли зимой, когда были морозы. Сейчас у нас в юридической академии студенты плетут маскировочные сети. Мы их отправили в штурмовую 139-ю бригаду, оттуда письмо пришло:

«Ребята, девчонки, низкий вам поклон! Вы спасли жизнь троим бойцам, за которыми гнался камикадзе. Солдаты в окоп нырнули, а дрон запутался в масксети и взрыватель не сработал».

Ранее в рамках цикла мероприятий «Время героев» прошла встреча с ефрейтором Евгением Киселевым, служившим санинструктором.