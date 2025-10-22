Герой СВО поблагодарил саратовцев за спасение на фронте

просмотров: 150

Гостем музея СВО в рамках цикла мероприятий «Время героев» стал участник спецоперации Олег Владимирович Мысов.Он участвовал в СВО с ноября 2022 года по май 2023 года в качестве добровольца. Был командиром взвода в штурмовой роте. Имеет боевые награды. В данный момент Олег Владимирович – волонтер ВООВ «Боевое братство» и регионального отделения организации «Российская Ассоциация Героев».Военнослужащий побеседовал с учениками СОШ № 2 г. Саратова и студентами Военно-учебного центра СГТУ. В частности, он отметил помощь жителей Саратовской области фронту:«Низкий поклон тем волонтерам, которые нас обеспечивают. В декабре 2022 года пришла гуманитарка, там были носки вязаные. Стирать на фронте негде, поэтому ту одежду, что мы не могли постирать, мы снимали и выкидывали. А на эти носки я посмотрел, думаю: какая-то бабушка вязала, сохраню для истории. Они мне ноги спасли зимой, когда были морозы. Сейчас у нас в юридической академии студенты плетут маскировочные сети. Мы их отправили в штурмовую 139-ю бригаду, оттуда письмо пришло:«Ребята, девчонки, низкий вам поклон! Вы спасли жизнь троим бойцам, за которыми гнался камикадзе. Солдаты в окоп нырнули, а дрон запутался в масксети и взрыватель не сработал».Ранее в рамках цикла мероприятий «Время героев» прошла встреча с ефрейтором Евгением Киселевым, служившим санинструктором.