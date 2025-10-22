22 октября 2025 СРЕДА
20:00 | 21 октября
В регионе продолжится реализация национальных проектов и региональных программ
19:28 | 21 октября
На оплату труда работников бюджетной сферы направят около 73 млрд рублей
18:00 | 21 октября
21 медаль Всероссийских соревнований завоевали саратовские спортсмены
17:30 | 21 октября
Новый вид спорта из Саратова представит регион на федеральном конкурсе бизнес-проектов
16:37 | 21 октября
Бюджет 2026 -2028: Больше 120 млрд рублей направят на социальную сферу
16:30 | 21 октября
Названы лучшие лесничество и лесхоз Саратовской области
15:30 | 21 октября
Саратовские дзюдоистки завоевали серебро на чемпионате России
14:30 | 21 октября
Губернаторскую выплату на второго ребенка получают 283 молодые матери
13:38 | 21 октября
Встреча с атаманом: о чести, долге и любви к Родине
13:30 | 21 октября
Команда спортсменов школы «РиФ» привезла 37 медалей со всероссийских соревнований
«Саратовский марафон» объединил более 1000 участников из 30 регионов страны

На саратовской набережной прошел забег на марафонскую дистанцию для самых опытных бегунов, а также старты на более короткие дистанции для всех желающих.

Начало забегам с главной сцены праздника дали министр спорта области Олег Дубовенко, участник Олимпийских игр, марафонец, сверхмарафонец Леонид Швецов и двукратный призер Олимпийских игр, биатлонист Александр Логинов.

«Рад приветствовать всех любителей бега на возрожденном «Саратовском марафоне». Этот праздник спорта объединяет взрослых и детей, которые это воскресное утро проводят с хорошим настроением и улыбками на лицах. Приятно, что в забеге участвуют целые семьи, и, пользуясь случаем, хочу поздравить всех пап с Днем отца! Глядя на вас, ваши дети будут такими же приверженцами здорового образа жизни. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!»,- обратился к участникам Олег Дубовенко.