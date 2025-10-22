«Саратовский марафон» объединил более 1000 участников из 30 регионов страны

просмотров: 147

На саратовской набережной прошел забег на марафонскую дистанцию для самых опытных бегунов, а также старты на более короткие дистанции для всех желающих.Начало забегам с главной сцены праздника дали министр спорта области Олег Дубовенко, участник Олимпийских игр, марафонец, сверхмарафонец Леонид Швецов и двукратный призер Олимпийских игр, биатлонист Александр Логинов.«Рад приветствовать всех любителей бега на возрожденном «Саратовском марафоне». Этот праздник спорта объединяет взрослых и детей, которые это воскресное утро проводят с хорошим настроением и улыбками на лицах. Приятно, что в забеге участвуют целые семьи, и, пользуясь случаем, хочу поздравить всех пап с Днем отца! Глядя на вас, ваши дети будут такими же приверженцами здорового образа жизни. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!»,- обратился к участникам Олег Дубовенко.