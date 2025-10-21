21 октября 2025 ВТОРНИК
18:00 | 20 октября
Лучший способ оставаться здоровым — своевременно проходить диспансеризацию
17:00 | 20 октября
Экономист: нельзя сравнивать цены на бензин на сетевых и частных заправках
16:30 | 20 октября
Общественник уверен, что дороги Саратова станут одними из лучших
15:30 | 20 октября
К 2030 году доля опорной сети автомобильных дорог, находящихся в нормативе, должна составить 85%
14:30 | 20 октября
Саратовские инвалиды войн отправили на передовую гуманитарную помощь
14:00 | 20 октября
В Саратовской области в рамках акции «Сохраним лес» высадили 2 тысячи молодых сосен
13:08 | 20 октября
Велосипеды стали верными союзниками активного долголетия лысогорских старших
12:54 | 20 октября
Политолог объяснил мотивы провокаторов, выступающих против востребованной школы
12:30 | 20 октября
В Саратове пройдет форум «Экологический форсайт»
11:03 | 20 октября
Желающим заняться скандинавской ходьбой предлагают воспользоваться услугами проката в комплексных центрах соцобслуживания
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Экономист: нельзя сравнивать цены на бензин на сетевых и частных заправках

Заслуженный экономист Российской Федерации, член Общественного совета при региональном Минэкономразвития Александр Степанов рассказал, почему некорректно высчитывать среднюю цену на бензин, сравнивая стоимость топлива на сетевых и частных заправках.



- Рост цен на бензин всех марок, конечно же, имеет место. Причем не только в Саратовской области, но и по всей России. И с этим никто не спорит. Однако данные, которые публикуют некоторые СМИ, некорректны в разрезе объектов сравнения.

Ведь стоимость бензина на сетевых и частных заправках разительно отличаются, и не в пользу последних. И этому есть объективные причины. Крупные компании, такие как Лукойл и Роснефть, используют собственное сырье, полученное по себестоимости. Частники же, вынужденные покупать бензин у оптовиков по рыночным ценам, не могут держать ту же стоимость на заправках, которую предлагают сетевики.

Отсутствие собственной логистики и мелкопартийность доставки – дополнительные факторы, которые влияют на стремительный рост топлива на частных АЗС.

Вот и получается, что разница цен на бензин на сетевых и частных заправках может достигать десятков рублей. И в корне неправильно высчитывать среднюю цену на топливо, учитывая стоимость на всех станциях. Куда правильнее будет отдельно показывать среднюю цену на АЗС гигантов-сетевиков и частных заправках, чтобы не вводить никого в заблуждение. Ведь никто не заставляет покупать бензин по более высокой цене, если есть альтернатива купить дешевле, - высказал свое мнение Александр Степанов.

Напомним, ранее саратовский политолог Иван Бирюлин отмечал, что в нашей области стоимость бензина не самая дорогая в сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа.