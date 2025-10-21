Экономист: нельзя сравнивать цены на бензин на сетевых и частных заправках
Заслуженный экономист Российской Федерации, член Общественного совета при региональном Минэкономразвития Александр Степанов рассказал, почему некорректно высчитывать среднюю цену на бензин, сравнивая стоимость топлива на сетевых и частных заправках.
- Рост цен на бензин всех марок, конечно же, имеет место. Причем не только в Саратовской области, но и по всей России. И с этим никто не спорит. Однако данные, которые публикуют некоторые СМИ, некорректны в разрезе объектов сравнения.
Ведь стоимость бензина на сетевых и частных заправках разительно отличаются, и не в пользу последних. И этому есть объективные причины. Крупные компании, такие как Лукойл и Роснефть, используют собственное сырье, полученное по себестоимости. Частники же, вынужденные покупать бензин у оптовиков по рыночным ценам, не могут держать ту же стоимость на заправках, которую предлагают сетевики.
Отсутствие собственной логистики и мелкопартийность доставки – дополнительные факторы, которые влияют на стремительный рост топлива на частных АЗС.
Вот и получается, что разница цен на бензин на сетевых и частных заправках может достигать десятков рублей. И в корне неправильно высчитывать среднюю цену на топливо, учитывая стоимость на всех станциях. Куда правильнее будет отдельно показывать среднюю цену на АЗС гигантов-сетевиков и частных заправках, чтобы не вводить никого в заблуждение. Ведь никто не заставляет покупать бензин по более высокой цене, если есть альтернатива купить дешевле, - высказал свое мнение Александр Степанов.
Напомним, ранее саратовский политолог Иван Бирюлин отмечал, что в нашей области стоимость бензина не самая дорогая в сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа.
