Общественник уверен, что дороги Саратова станут одними из лучших
В 2026 году в Саратове дополнительно будут отремонтированы 30 километров дорог. На эти цели по инициативе губернатора области Романа Бусаргина областному центру из регионального бюджета направлено 1 млрд рублей.
Член Саратовского регионального штаба «Народного фронта» Петр Баранников выразил искреннюю поддержку проекту главы региона, подчеркнув, что это решение свидетельствует о глубоком понимании проблем, с которыми ежедневно сталкиваются саратовские водители, и о твердой принципиальной позиции губернатора в вопросах улучшения городской инфраструктуры.
- Езжу по Саратову фактически каждый день на протяжении многих лет и могу сказать, что на некоторых участках состояние дорог в Саратове, мягко говоря, не идеальное. Колейность, выбоины, неровное покрытие – все это не только создает неудобства для автомобилистов, но и негативно влияет на безопасность движения, Считаю, в последние годы ситуация стала значительно лучше, но до идеала всё еще далеко.
Выделение столь значительной суммы на дорожный ремонт это серьезный шаг в направлении повышения качества жизни саратовцев. Благодаря предстоящим работам значительно улучшатся условия движения, снизится аварийность и повысится комфорт вождения.
Уверен, что выделение 1 миллиарда рублей на ремонт дорог - это очередной уверенный шаг для дальнейшего улучшения транспортной инфраструктуры Саратова, и это позволит сделать саратовские дороги одними из лучших.
Напомним, предстоящий ремонт станет первым этапом проекта, рассчитанного на 3 года. В список вошли востребованные магистрали, а также дороги, разгружающие основные улицы и соединяющие районы города. Такие значительные средства на огромные масштабы работ выделяются областному центру впервые.
