К 2030 году доля опорной сети автомобильных дорог, находящихся в нормативе, должна составить 85%

В Историческом парке «Россия – Моя история» наградили лучших работников дорожной отрасли и подвели промежуточные итоги дорожного сезона и реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».Открывая мероприятие, министр дорожного хозяйства области Федор Котельников отметил, что с этого года на территории страны реализуется новый национальный проект, инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным «Инфраструктура для жизни». Цели нового нацпроекта: увеличение к 2030 году процента нормативности дорог опорной сети до 85%, регионального и межмуниципального значения до 60%.Объем финансирования национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году составляет – 7 млрд 884 млн рублей.Гостям мероприятия показали фильм о работе дорожников в этом году. В видеоролике рассказали о том, что часть объектов, запланированных к ремонту в 2026 году, завершили уже в этом. Например, два транзитных маршрута в поселке городского типа Татищево и Аткарске. Также завершены основные работы на социально-значимой дороге «Свободный - Бегуч». По этой дороге проходит школьный маршрут и двух девочек из села Бегуч Пензенской области везут на учебу в школу села Шняево Базарно-Карабулакского района Саратовской области.Торжественное мероприятие прошло в преддверии профессионального праздника – Дня работников дорожного хозяйства (отмечается ежегодно в третье воскресенье октября).В число награжденных вошли «Лучший водитель спецтехники» - водитель самосвала ООО «ДЭП 64» Роман Маркелов; «Лучший бульдозерист» - машинист бульдозера ООО «Автобан» Александр Романов; «Лучший дорожный рабочий» - дорожный рабочий АО «Тепловская Дор ПМК» Александр Гришанов; «Лучший автогрейдерист», - машинист автогрейдера ООО «ДП-6» Сергей Беспалов.В этом году специалисты министерства дорожного хозяйства Саратовской области провели ряд важных мероприятий направленных на пропаганду безопасности дорожного движения. За информационную поддержку этих мероприятий Благодарность министра дорожного хозяйства Саратовской области объявили телеканалу «Саратов 24», редакциям «Аргументы и Факты в Саратове» и «Регион 64».