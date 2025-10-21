Саратовские инвалиды войн отправили на передовую гуманитарную помощь

просмотров: 168

Актив Саратовской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войн в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» совместно с региональным отделением Общероссийского движения «Бессмертный полк России» собрали и отправили гуманитарную помощь для участников специальной военной операции.В этот раз в посылках от земляков — маскировочные сети, медикаменты, средства личной гигиены и продукты питания длительного хранения.Особое место в отправке занял тираж свежей региональной газеты — чтобы бойцы могли оставаться на связи с малой родиной и знать о жизни в Саратовской области."Это больше, чем просто помощь. Это — нить, связывающая фронт и дом. Это наша общая забота и поддержка", - отметили организаторы.