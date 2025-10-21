21 октября 2025 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 20 октября
Лучший способ оставаться здоровым — своевременно проходить диспансеризацию
17:00 | 20 октября
Экономист: нельзя сравнивать цены на бензин на сетевых и частных заправках
16:30 | 20 октября
Общественник уверен, что дороги Саратова станут одними из лучших
15:30 | 20 октября
К 2030 году доля опорной сети автомобильных дорог, находящихся в нормативе, должна составить 85%
14:30 | 20 октября
Саратовские инвалиды войн отправили на передовую гуманитарную помощь
14:00 | 20 октября
В Саратовской области в рамках акции «Сохраним лес» высадили 2 тысячи молодых сосен
13:08 | 20 октября
Велосипеды стали верными союзниками активного долголетия лысогорских старших
12:54 | 20 октября
Политолог объяснил мотивы провокаторов, выступающих против востребованной школы
12:30 | 20 октября
В Саратове пройдет форум «Экологический форсайт»
11:03 | 20 октября
Желающим заняться скандинавской ходьбой предлагают воспользоваться услугами проката в комплексных центрах соцобслуживания
Саратовские инвалиды войн отправили на передовую гуманитарную помощь

Саратовские инвалиды войн отправили на передовую гуманитарную помощь


Актив Саратовской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войн в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» совместно с  региональным отделением Общероссийского движения «Бессмертный полк России» собрали и отправили гуманитарную помощь для участников специальной военной операции.

Саратовские инвалиды войн отправили на передовую гуманитарную помощь

В этот раз в посылках от земляков — маскировочные сети, медикаменты, средства личной гигиены и продукты питания длительного хранения.

Особое место в отправке занял тираж свежей региональной газеты — чтобы бойцы могли оставаться на связи с малой родиной и знать о жизни в Саратовской области.

"Это больше, чем просто помощь. Это — нить, связывающая фронт и дом. Это наша общая забота и поддержка", - отметили организаторы.