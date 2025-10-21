21 октября 2025 ВТОРНИК
18:00 | 20 октября
Лучший способ оставаться здоровым — своевременно проходить диспансеризацию
17:00 | 20 октября
Экономист: нельзя сравнивать цены на бензин на сетевых и частных заправках
16:30 | 20 октября
Общественник уверен, что дороги Саратова станут одними из лучших
15:30 | 20 октября
К 2030 году доля опорной сети автомобильных дорог, находящихся в нормативе, должна составить 85%
14:30 | 20 октября
Саратовские инвалиды войн отправили на передовую гуманитарную помощь
14:00 | 20 октября
В Саратовской области в рамках акции «Сохраним лес» высадили 2 тысячи молодых сосен
13:08 | 20 октября
Велосипеды стали верными союзниками активного долголетия лысогорских старших
12:54 | 20 октября
Политолог объяснил мотивы провокаторов, выступающих против востребованной школы
12:30 | 20 октября
В Саратове пройдет форум «Экологический форсайт»
11:03 | 20 октября
Желающим заняться скандинавской ходьбой предлагают воспользоваться услугами проката в комплексных центрах соцобслуживания
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
В Саратовской области в рамках акции «Сохраним лес» высадили 2 тысячи молодых сосен

В рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» на территории Базарно-Карабулакского района высадили 2 тысячи сеянцев сосны. Мероприятие прошло на территории Старожуковского МО и объединило представителей социально-ответственного бизнеса, общественных организаций, регионального минприроды, лесхозов и лесничеств, а также студентов и волонтеров. В мероприятие также приняли участие заместитель Председателя Правительства Саратовской области - министр сельского хозяйства региона Роман Ковальский, министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Перед началом посадок Роман Ковальский отметил: «Важно сохранить и приумножить наши леса для будущих поколений».

«Мы проводим одну из самых крупнейших экологических Всероссийских акций «Сохраним лес». Она проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».

Акция направлена на увеличение лесистости нашего региона и на формирование у населения правильного бережного отношения к природе.

Саратовская область ежегодно принимает в ней самое активное участие», - сказал на открытии акции министр Константин Доронин.

Он также напомнил, что в прошлом году в рамках акции «Сохраним лес» на территории области высажено порядка 4,6 миллионов деревьев и кустарников. В ней приняли участие более 3 тысяч человек, в том числе волонтеры, школьники, студенты.

По итогам прошлого года Саратовская область заняла первое место в России, опередив Кемеровскую область, где высадили 2,6 млн деревьев, а также Татарстан, которая приросла лесами на 2 млн шт. зеленых красавиц.

«В текущем году планируется высадить порядка 3 млн сеянцев и саженцев древесно-кустарниковых пород и создать культуры на площади более 900 га», - уточнил министр.

После торжественного открытия все приступили к посадкам. На территории области появилось более 2 тысяч сеянцев сосны. В акции приняли участие более 100 человек.

«Уверен, что юные сосны примутся и спустя годы здесь будет шуметь сосновый бор», - подытожил министр.