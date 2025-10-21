В Саратовской области в рамках акции «Сохраним лес» высадили 2 тысячи молодых сосен

просмотров: 166

В рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» на территории Базарно-Карабулакского района высадили 2 тысячи сеянцев сосны. Мероприятие прошло на территории Старожуковского МО и объединило представителей социально-ответственного бизнеса, общественных организаций, регионального минприроды, лесхозов и лесничеств, а также студентов и волонтеров. В мероприятие также приняли участие заместитель Председателя Правительства Саратовской области - министр сельского хозяйства региона Роман Ковальский, министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.Перед началом посадок Роман Ковальский отметил: «Важно сохранить и приумножить наши леса для будущих поколений».«Мы проводим одну из самых крупнейших экологических Всероссийских акций «Сохраним лес». Она проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».Акция направлена на увеличение лесистости нашего региона и на формирование у населения правильного бережного отношения к природе.Саратовская область ежегодно принимает в ней самое активное участие», - сказал на открытии акции министр Константин Доронин.Он также напомнил, что в прошлом году в рамках акции «Сохраним лес» на территории области высажено порядка 4,6 миллионов деревьев и кустарников. В ней приняли участие более 3 тысяч человек, в том числе волонтеры, школьники, студенты.По итогам прошлого года Саратовская область заняла первое место в России, опередив Кемеровскую область, где высадили 2,6 млн деревьев, а также Татарстан, которая приросла лесами на 2 млн шт. зеленых красавиц.«В текущем году планируется высадить порядка 3 млн сеянцев и саженцев древесно-кустарниковых пород и создать культуры на площади более 900 га», - уточнил министр.После торжественного открытия все приступили к посадкам. На территории области появилось более 2 тысяч сеянцев сосны. В акции приняли участие более 100 человек.«Уверен, что юные сосны примутся и спустя годы здесь будет шуметь сосновый бор», - подытожил министр.