В Саратове пройдет форум «Экологический форсайт»

С 6 по 8 ноября в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. состоится VII Всероссийский научно-общественный форум «Экологический форсайт».Программа форума включает проведение:-Экспертной сессии «Встреча без галстуков» с участием представителей руководства ФГУП ФЭО;-Всероссийской научно-практической конференции «Экологический мониторинг опасных промышленных объектов: современные достижения, перспективы и обеспечение экологической безопасности населения»;-Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ молодых ученых «Экологические проблемы антропогенно-нарушенных территорий (ЭПАНТ-2025): переработка, утилизация и рециклинг отходов опасных, обеспечение экологической безопасности»;-Всероссийского конкурса социальной экологической рекламы «ЭкоХОД: отХОД-доХОД» (плакаты, видеоролики, клипы, мультзаставки и т.д.);-Панельной сессии «Лучшие практики экологического просвещения разных категорий населения регионов»;-Круглого стола «Участие студенческой молодежи в решении экологических проблем регионов» и многое другое.Для участия необходимо заполнить до 30 октября электронную регистрационную форму на сайте http://ecoforsite.org.