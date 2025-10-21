В Саратове пройдет форум «Экологический форсайт»

21 октября 2025 ВТОРНИК
С 6 по 8 ноября в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. состоится VII Всероссийский научно-общественный форум «Экологический форсайт».

Программа форума включает проведение:
-Экспертной сессии «Встреча без галстуков» с участием представителей руководства ФГУП ФЭО;
-Всероссийской научно-практической конференции «Экологический мониторинг опасных промышленных объектов: современные достижения, перспективы и обеспечение экологической безопасности населения»;
-Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ молодых ученых «Экологические проблемы антропогенно-нарушенных территорий (ЭПАНТ-2025): переработка, утилизация и рециклинг отходов опасных, обеспечение экологической безопасности»;
-Всероссийского конкурса социальной экологической рекламы «ЭкоХОД: отХОД-доХОД» (плакаты, видеоролики, клипы, мультзаставки и т.д.);
-Панельной сессии «Лучшие практики экологического просвещения разных категорий населения регионов»;
-Круглого стола «Участие студенческой молодежи в решении экологических проблем регионов» и многое другое.

Для участия необходимо заполнить до 30 октября электронную регистрационную форму на сайте http://ecoforsite.org.