18:00 | 20 октября
Лучший способ оставаться здоровым — своевременно проходить диспансеризацию
17:00 | 20 октября
Экономист: нельзя сравнивать цены на бензин на сетевых и частных заправках
16:30 | 20 октября
Общественник уверен, что дороги Саратова станут одними из лучших
15:30 | 20 октября
К 2030 году доля опорной сети автомобильных дорог, находящихся в нормативе, должна составить 85%
14:30 | 20 октября
Саратовские инвалиды войн отправили на передовую гуманитарную помощь
14:00 | 20 октября
В Саратовской области в рамках акции «Сохраним лес» высадили 2 тысячи молодых сосен
13:08 | 20 октября
Велосипеды стали верными союзниками активного долголетия лысогорских старших
12:54 | 20 октября
Политолог объяснил мотивы провокаторов, выступающих против востребованной школы
12:30 | 20 октября
В Саратове пройдет форум «Экологический форсайт»
11:03 | 20 октября
Желающим заняться скандинавской ходьбой предлагают воспользоваться услугами проката в комплексных центрах соцобслуживания
Гагаринские старшие прошли вдоль прудов поселка и совместили физическую нагрузку с наслаждением природой

В рамках активного досуга и укрепления здоровья жители Гагаринского административного района «серебряного» возраста, посещающие районный комплексный центр социального обслуживания населения, приняли участие в увлекательном походе со скандинавскими палками.

Маршрут пролегал через живописный лес вдоль прудов поселка, что позволило совместить физическую нагрузку с наслаждением природой.

«Скандинавская ходьба способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и повышению общего тонуса организма. Активное участие пенсионеров свидетельствует о растущем интересе к здоровому образу жизни и укреплению социальной активности среди старшего поколения», – рассказали специалисты учреждения.

Напомним, все желающие заняться скандинавской ходьбой могут воспользоваться услугами пунктов проката физкультурного оборудования в комплексных центрах социального обслуживания населения Саратовской области, функционирующих в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.