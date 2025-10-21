Желающим заняться скандинавской ходьбой предлагают воспользоваться услугами проката в комплексных центрах соцобслуживания

просмотров: 202

В рамках активного досуга и укрепления здоровья жители Гагаринского административного района «серебряного» возраста, посещающие районный комплексный центр социального обслуживания населения, приняли участие в увлекательном походе со скандинавскими палками.Маршрут пролегал через живописный лес вдоль прудов поселка, что позволило совместить физическую нагрузку с наслаждением природой.«Скандинавская ходьба способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и повышению общего тонуса организма. Активное участие пенсионеров свидетельствует о растущем интересе к здоровому образу жизни и укреплению социальной активности среди старшего поколения», – рассказали специалисты учреждения.Напомним, все желающие заняться скандинавской ходьбой могут воспользоваться услугами пунктов проката физкультурного оборудования в комплексных центрах социального обслуживания населения Саратовской области, функционирующих в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.