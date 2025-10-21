21 октября 2025 ВТОРНИК
Специалисты установили, какие работы необходимо провести на здании училища XIX века в Марксе

Охранное обязательство на памятник регионального значения в Марксе утверждено областным комитетом культурного наследия. Владельцам здания медицинского училища, которое находится на улице Коммунистической, 9, предстоит провести целый комплекс работ для его сохранения.

Само здание построено в последней четверти XIX века. Предположительно, в 1851 году здесь была открыта первая в немецких колониях Поволжья школа акушерок. На карте Марксштадта 1933 года на этом месте значится Сельскохозяйственный техникум, а с 1969 года тут располагается медицинское училище.

Охранным обязательством конкретизирован перечень работ и их сроки, которые необходимо выполнить на памятнике. Так, собственникам предстоит разработать документацию и провести первоочередные работы до конца следующего года. А затем, до конца 2030 года, для сохранения объекта культурного наследия владельцы должны организовать комплексное инженерно-техническое исследование и составление проекта. Специалисты установили, какие работы необходимо провести на здании училища XIX века в Марксе.