Лучший способ оставаться здоровым — своевременно проходить диспансеризацию
Экономист: нельзя сравнивать цены на бензин на сетевых и частных заправках
Общественник уверен, что дороги Саратова станут одними из лучших
К 2030 году доля опорной сети автомобильных дорог, находящихся в нормативе, должна составить 85%
Саратовские инвалиды войн отправили на передовую гуманитарную помощь
В Саратовской области в рамках акции «Сохраним лес» высадили 2 тысячи молодых сосен
Велосипеды стали верными союзниками активного долголетия лысогорских старших
Политолог объяснил мотивы провокаторов, выступающих против востребованной школы
В Саратове пройдет форум «Экологический форсайт»
Желающим заняться скандинавской ходьбой предлагают воспользоваться услугами проката в комплексных центрах соцобслуживания
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Саратовские пенсионеры посетили музей «Русские самовары»

Участники клуба «Нам года не беда» отделения дневного пребывания комплексного центра социального обслуживания населения г. Саратова посетили музей «Русские самовары».

Саратовские пенсионеры узнали, как самовар из утилитарного предмета стал ярким символом русского быта, центральным предметом чаепития и произведением искусства.

В коллекции музея насчитывается свыше 700 предметов. Временные рамки собранной коллекции охватывают XIX и XX века. У каждого самовара своя история, свое название, например, «Банка», «Ваза», «Шар», «Чаша», «Дуля», «Чаша тюльпанная», «Пушка», «Кастрюля».

Особенно привлек внимание слушателей рассказ экскурсовода об уникальном самоваре «Жаровой Танковый», который изготовлен из гильзы артиллерийского снаряда танковой пушки.

«Саратовская коллекция самоваров – самая большая в России, а возможно и в мире. При этом нет ни одного одинакового самовара, каждый отличается от остальных хотя бы немного», – рассказали в музее.

Напомним, деятельность клубов в районных комплексных центрах соцобслуживания населения стала доступной для получателей социальных услуг Саратовской области и поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.