Саратовские пенсионеры посетили музей «Русские самовары»

Участники клуба «Нам года не беда» отделения дневного пребывания комплексного центра социального обслуживания населения г. Саратова посетили музей «Русские самовары».Саратовские пенсионеры узнали, как самовар из утилитарного предмета стал ярким символом русского быта, центральным предметом чаепития и произведением искусства.В коллекции музея насчитывается свыше 700 предметов. Временные рамки собранной коллекции охватывают XIX и XX века. У каждого самовара своя история, свое название, например, «Банка», «Ваза», «Шар», «Чаша», «Дуля», «Чаша тюльпанная», «Пушка», «Кастрюля».Особенно привлек внимание слушателей рассказ экскурсовода об уникальном самоваре «Жаровой Танковый», который изготовлен из гильзы артиллерийского снаряда танковой пушки.«Саратовская коллекция самоваров – самая большая в России, а возможно и в мире. При этом нет ни одного одинакового самовара, каждый отличается от остальных хотя бы немного», – рассказали в музее.Напомним, деятельность клубов в районных комплексных центрах соцобслуживания населения стала доступной для получателей социальных услуг Саратовской области и поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.