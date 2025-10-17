17 октября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
17:36 | 17 октября
Фонд Юрия Лужкова поздравляет победителей конкурса вопросов к Экономическому диктанту
17:30 | 17 октября
Врач Саратовской областной детской клинической больницы удостоен высокой награды
17:30 | 17 октября
Фонд Юрия Лужкова поздравляет победителей конкурса вопросов к Экономическому диктанту
17:05 | 17 октября
Для новой школы в Ленинском районе проведут отдельную ветку водопровода
16:30 | 17 октября
Саратов объединит боксеров со всей страны
15:10 | 17 октября
Многодетная семья из Саратова отмечена медалью ордена «Родительская слава»
14:00 | 17 октября
Саратовские педагоги осваивают современные технологии производства сельхозтехники в Санкт-Петербурге
13:00 | 17 октября
В новой модельной библиотеке ждут представителей династии Михалковых
12:10 | 17 октября
В Энгельсе открылись XIII региональные Покровские образовательные чтения
11:13 | 17 октября
Защитники школы в Молодежном просят Бастрыкина завести уголовные дела на провокаторов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Для новой школы в Ленинском районе проведут отдельную ветку водопровода

Новости
Для новой школы в Ленинском районе проведут отдельную ветку водопровода


Сегодня министр строительства и ЖКХ Саратовской области Михаил Бутылкин провел выездное совещание на строительной площадке новой школы с бассейном в парке «Территория детства». Вместе с главным архитектором области Анастасией Пузановой и подрядчиком министр обсудил текущие строительные работы.

По словам подрядчика, в настоящее время идут работы по устройству фундамента будущей школы, строятся подпорные стены, проводятся земляные работы. Чтобы не загружать существующие в округе сети коммуникации, принято решение провести до школы новую ветку магистрального водопровода диаметром 225 мм. Также построят новый канализационный коллектор. Все это будет сделано из современных высокопрочных материалов с повышенным сроком эксплуатации.

Михаил Бутылкин напомнил про важность и востребованность этого объекта для микрорайона и всего Саратова.

«По поручению Губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина контроль и сопровождение данной строительной площадки будет обеспечиваться министерством строительства и ЖКХ Саратовской области. Школу ждут тысячи жителей, поэтому важно, чтобы процесс возведения шел без сбоев», - отметил министр.

В свою очередь главный архитектор области Анастасия Пузанова рассказала, что новый образовательный комплекс включит в себя большое спортивное ядро, доступное для всех местных жителей, а также мемориальную зону в честь Героев СВО.

«Такой запрос был у жителей микрорайона, потому что таких площадок здесь не хватает. По последним современным тенденциям строительство школ предусматривает в проекте наличие всей необходимой инфраструктуры», - рассказала она.