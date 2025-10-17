Для новой школы в Ленинском районе проведут отдельную ветку водопровода

просмотров: 61

Сегодня министр строительства и ЖКХ Саратовской области Михаил Бутылкин провел выездное совещание на строительной площадке новой школы с бассейном в парке «Территория детства». Вместе с главным архитектором области Анастасией Пузановой и подрядчиком министр обсудил текущие строительные работы.По словам подрядчика, в настоящее время идут работы по устройству фундамента будущей школы, строятся подпорные стены, проводятся земляные работы. Чтобы не загружать существующие в округе сети коммуникации, принято решение провести до школы новую ветку магистрального водопровода диаметром 225 мм. Также построят новый канализационный коллектор. Все это будет сделано из современных высокопрочных материалов с повышенным сроком эксплуатации.Михаил Бутылкин напомнил про важность и востребованность этого объекта для микрорайона и всего Саратова.«По поручению Губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина контроль и сопровождение данной строительной площадки будет обеспечиваться министерством строительства и ЖКХ Саратовской области. Школу ждут тысячи жителей, поэтому важно, чтобы процесс возведения шел без сбоев», - отметил министр.В свою очередь главный архитектор области Анастасия Пузанова рассказала, что новый образовательный комплекс включит в себя большое спортивное ядро, доступное для всех местных жителей, а также мемориальную зону в честь Героев СВО.«Такой запрос был у жителей микрорайона, потому что таких площадок здесь не хватает. По последним современным тенденциям строительство школ предусматривает в проекте наличие всей необходимой инфраструктуры», - рассказала она.