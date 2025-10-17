Защитники школы в Молодежном просят Бастрыкина завести уголовные дела на провокаторов

просмотров: 111

Жители микрорайона Молодежный направили официальное коллективное обращение на имя Председателя Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина. Об этом сообщается в телеграм-канале за развитие сквера «Территория детства».«Провокаторы во главе с Налимовой, Елизаровой, Игуменовой и Таниди пытаются выставить себя невинными жертвами, обвиняя всех вокруг. Но мы напомнили следствию, кто на самом деле на протяжении месяцев занимался травлей, угрозами и гнобил семьи с детьми.Их действия сейчас — это попытка уйти от ответственности и заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). В нашем заявлении мы просим следственные органы дать правовую оценку их действиям по всей строгости закона:Ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти и вражды) — за целенаправленное стравливание жителей и раскол общества.Ст. 212 и 280 УК РФ (Призывы к массовым беспорядкам и экстремизму) — за агитацию людей и подстрекательство к незаконным акциям.Ст. 128.1 УК РФ (Клевета) — за потоки лжи в адрес сторонников строительства школы.Именно в рядах этих провокаторов есть фигурант уголовного дела об экстремизме, и это неопровержимый факт! Мы верим, что следствие во всем разберется и увидит, кто на самом деле преследует корыстные цели, а кто борется за будущее своих детей», - подытожили активисты.