17 октября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
17:36 | 17 октября
Фонд Юрия Лужкова поздравляет победителей конкурса вопросов к Экономическому диктанту
17:30 | 17 октября
Врач Саратовской областной детской клинической больницы удостоен высокой награды
17:30 | 17 октября
Фонд Юрия Лужкова поздравляет победителей конкурса вопросов к Экономическому диктанту
17:05 | 17 октября
Для новой школы в Ленинском районе проведут отдельную ветку водопровода
16:30 | 17 октября
Саратов объединит боксеров со всей страны
15:10 | 17 октября
Многодетная семья из Саратова отмечена медалью ордена «Родительская слава»
14:00 | 17 октября
Саратовские педагоги осваивают современные технологии производства сельхозтехники в Санкт-Петербурге
13:00 | 17 октября
В новой модельной библиотеке ждут представителей династии Михалковых
12:10 | 17 октября
В Энгельсе открылись XIII региональные Покровские образовательные чтения
11:13 | 17 октября
Защитники школы в Молодежном просят Бастрыкина завести уголовные дела на провокаторов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Защитники школы в Молодежном просят Бастрыкина завести уголовные дела на провокаторов

Новости
Напомним, один из них уже является фигурантом дела об экстремизме.




Жители микрорайона Молодежный направили официальное коллективное обращение на имя Председателя Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина. Об этом сообщается в телеграм-канале за развитие сквера «Территория детства».

«Провокаторы во главе с Налимовой, Елизаровой, Игуменовой и Таниди пытаются выставить себя невинными жертвами, обвиняя всех вокруг. Но мы напомнили следствию, кто на самом деле на протяжении месяцев занимался травлей, угрозами и гнобил семьи с детьми.

Их действия сейчас — это попытка уйти от ответственности и заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). В нашем заявлении мы просим следственные органы дать правовую оценку их действиям по всей строгости закона:

Ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти и вражды) — за целенаправленное стравливание жителей и раскол общества.

Ст. 212 и 280 УК РФ (Призывы к массовым беспорядкам и экстремизму) — за агитацию людей и подстрекательство к незаконным акциям.

Ст. 128.1 УК РФ (Клевета) — за потоки лжи в адрес сторонников строительства школы.

Именно в рядах этих провокаторов есть фигурант уголовного дела об экстремизме, и это неопровержимый факт! Мы верим, что следствие во всем разберется и увидит, кто на самом деле преследует корыстные цели, а кто борется за будущее своих детей», - подытожили активисты.