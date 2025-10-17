Защитники школы в Молодежном просят Бастрыкина завести уголовные дела на провокаторов
Напомним, один из них уже является фигурантом дела об экстремизме.
Жители микрорайона Молодежный направили официальное коллективное обращение на имя Председателя Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина. Об этом сообщается в телеграм-канале за развитие сквера «Территория детства».
«Провокаторы во главе с Налимовой, Елизаровой, Игуменовой и Таниди пытаются выставить себя невинными жертвами, обвиняя всех вокруг. Но мы напомнили следствию, кто на самом деле на протяжении месяцев занимался травлей, угрозами и гнобил семьи с детьми.
Их действия сейчас — это попытка уйти от ответственности и заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). В нашем заявлении мы просим следственные органы дать правовую оценку их действиям по всей строгости закона:
Ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти и вражды) — за целенаправленное стравливание жителей и раскол общества.
Ст. 212 и 280 УК РФ (Призывы к массовым беспорядкам и экстремизму) — за агитацию людей и подстрекательство к незаконным акциям.
Ст. 128.1 УК РФ (Клевета) — за потоки лжи в адрес сторонников строительства школы.
Именно в рядах этих провокаторов есть фигурант уголовного дела об экстремизме, и это неопровержимый факт! Мы верим, что следствие во всем разберется и увидит, кто на самом деле преследует корыстные цели, а кто борется за будущее своих детей», - подытожили активисты.
