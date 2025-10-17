Саратовца отметили за освобождение курского приграничья

просмотров: 108

Участник специальной военной операции из Саратовской области, Сергей, награждён медалью «За храбрость» II степени указом Президента России Владимира Путина от 25 августа. Награда была присуждена за участие в освобождении города Суджа Курской области. Телеграм-канал «Твои Герои, Саратов! ZOV» выразил благодарность Сергею и его боевым товарищам за службу Родине.Эта награда подчёркивает важность мужества и самоотверженности военнослужащих, участвующих в специальных операциях. Медали «За храбрость» являются символом признания заслуг перед Отечеством и вдохновляют многих на достойное служение своей стране.