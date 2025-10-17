17 октября 2025 ПЯТНИЦА
17:36 | 17 октября
Фонд Юрия Лужкова поздравляет победителей конкурса вопросов к Экономическому диктанту
17:30 | 17 октября
Врач Саратовской областной детской клинической больницы удостоен высокой награды
17:30 | 17 октября
17:05 | 17 октября
Для новой школы в Ленинском районе проведут отдельную ветку водопровода
16:30 | 17 октября
Саратов объединит боксеров со всей страны
15:10 | 17 октября
Многодетная семья из Саратова отмечена медалью ордена «Родительская слава»
14:00 | 17 октября
Саратовские педагоги осваивают современные технологии производства сельхозтехники в Санкт-Петербурге
13:00 | 17 октября
В новой модельной библиотеке ждут представителей династии Михалковых
12:10 | 17 октября
В Энгельсе открылись XIII региональные Покровские образовательные чтения
11:13 | 17 октября
Защитники школы в Молодежном просят Бастрыкина завести уголовные дела на провокаторов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Саратовца отметили за освобождение курского приграничья

Участник специальной военной операции из Саратовской области, Сергей, награждён медалью «За храбрость» II степени указом Президента России Владимира Путина от 25 августа. Награда была присуждена за участие в освобождении города Суджа Курской области. Телеграм-канал «Твои Герои, Саратов! ZOV» выразил благодарность Сергею и его боевым товарищам за службу Родине.

Эта награда подчёркивает важность мужества и самоотверженности военнослужащих, участвующих в специальных операциях. Медали «За храбрость» являются символом признания заслуг перед Отечеством и вдохновляют многих на достойное служение своей стране.