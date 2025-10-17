Саратовца отметили за освобождение курского приграничья
Участник специальной военной операции из Саратовской области, Сергей, награждён медалью «За храбрость» II степени указом Президента России Владимира Путина от 25 августа. Награда была присуждена за участие в освобождении города Суджа Курской области. Телеграм-канал «Твои Герои, Саратов! ZOV» выразил благодарность Сергею и его боевым товарищам за службу Родине.
Эта награда подчёркивает важность мужества и самоотверженности военнослужащих, участвующих в специальных операциях. Медали «За храбрость» являются символом признания заслуг перед Отечеством и вдохновляют многих на достойное служение своей стране.