17 октября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
17:36 | 17 октября
Фонд Юрия Лужкова поздравляет победителей конкурса вопросов к Экономическому диктанту
17:30 | 17 октября
Врач Саратовской областной детской клинической больницы удостоен высокой награды
17:30 | 17 октября
Фонд Юрия Лужкова поздравляет победителей конкурса вопросов к Экономическому диктанту
17:05 | 17 октября
Для новой школы в Ленинском районе проведут отдельную ветку водопровода
16:30 | 17 октября
Саратов объединит боксеров со всей страны
15:10 | 17 октября
Многодетная семья из Саратова отмечена медалью ордена «Родительская слава»
14:00 | 17 октября
Саратовские педагоги осваивают современные технологии производства сельхозтехники в Санкт-Петербурге
13:00 | 17 октября
В новой модельной библиотеке ждут представителей династии Михалковых
12:10 | 17 октября
В Энгельсе открылись XIII региональные Покровские образовательные чтения
11:13 | 17 октября
Защитники школы в Молодежном просят Бастрыкина завести уголовные дела на провокаторов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратов объединит боксеров со всей страны

Новости / Спорт
Саратов объединит боксеров со всей страны


Всероссийские соревнования по боксу «Защитник», посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, пройдут в Саратове с 12 по 16 ноября.

На площадке «Протон-Арены» соберутся команды военнослужащих вооруженных сил и войск национальной гвардии из 8 округов нашей страны.

Подобный турнир пройдет впервые в нашем регионе и ключевая задача организаторов провести его на высоком уровне. Это обсуждалось на организационном совещании, посвященном проведению турнира.

Вход для зрителей будет свободным. Кроме того, для гостей турнира будет организована выставка военной техники, интерактивные площадки и мастер-классы, полевая кухня.