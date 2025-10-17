Саратов объединит боксеров со всей страны

просмотров: 67

Всероссийские соревнования по боксу «Защитник», посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, пройдут в Саратове с 12 по 16 ноября.На площадке «Протон-Арены» соберутся команды военнослужащих вооруженных сил и войск национальной гвардии из 8 округов нашей страны.Подобный турнир пройдет впервые в нашем регионе и ключевая задача организаторов провести его на высоком уровне. Это обсуждалось на организационном совещании, посвященном проведению турнира.Вход для зрителей будет свободным. Кроме того, для гостей турнира будет организована выставка военной техники, интерактивные площадки и мастер-классы, полевая кухня.