17 октября 2025 ПЯТНИЦА
Многодетная семья из Саратова отмечена медалью ордена «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена «Родительская слава» Елены и Юрия Лигай из Саратова. Почетная награда вручается за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Супруги Лигай почитают традиции, которые, прежде всего, основываются на семейных ценностях: трудолюбии, дружбе, заботе, взаимовыручке, взаимоуважении, доверительном общении, поддержке, чувстве ответственности. В их семье воспитываются пять детей.

Глава большой и дружной семьи после окончания технического университета стал переводчиком по английскому, немецкому, узбекскому и корейскому языкам, а также изучал и переводил язык дактель. После работал на металлургическом комбинате в должности инженера-электроника и по совместительству являлся инспектором по охране труда и технике безопасности. Сейчас проходит государственную службу в Федеральной службе судебных приставов, имеет специальное звание младшего лейтенанта внутренней службы.

Юрий Олегович – участник гуманитарных миссий для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Кроме того, имеет спортивный разряд кандидата в мастера спорта, черный пояс по Тхэквон-до. Увлекается разведением аквариумных рыбок, спортивной рыбалкой, занимается спортом.

Елена Леонидовна по специальности учитель английского языка. После получения образования работала переводчиком, преподавателем в учебном центре. Сейчас занимается хозяйством, все ее внимание сосредоточено на воспитании детей, их образовании и развитии. Она принимает активное участие в школьной жизни детей и вносит значительный вклад в развитие образовательной организации.

Дочь Есфирь – творческая личность, неоднократный победитель конкурсов. Она успешно осваивает школьную программу, посещает школу искусств и художественную школу, любит плести из бисера, алмазную вышивку, изготавливает мыло ручной работы, а также украшения из смолы.

Ее сестра Дарья учится в 6 классе и также занимается искусством, побеждает в различных конкурсах.

Средний брат Самуил – пятиклассник, увлечен сборкой моделей, военной техникой и армейской атрибутикой, творчеством из бумаги. Еще юный конструктор занимается дзюдо и гандболом, призер соревнований.
Богдан – учащийся 3 класса, пошел по стопам брата и занялся дзюдо, разводит декоративных черепах, а еще хорошо читает стихи.

Натан-Октавиан – самый маленький, посещает детский сад, но уже принимает участие в творческих конкурсах, увлечен пазлами, деревянным тетрисом и конструкторами.

Для родителей главное – уделять внимание детям. Елена и Юрий проводят с ними много времени, любят совместные вечера за развивающими настольными играми, а также устраивают творческие вечера, где дети показывают родителям свои таланты.