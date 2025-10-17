17 октября 2025 ПЯТНИЦА
17:36 | 17 октября
Фонд Юрия Лужкова поздравляет победителей конкурса вопросов к Экономическому диктанту
17:30 | 17 октября
Врач Саратовской областной детской клинической больницы удостоен высокой награды
17:30 | 17 октября
Фонд Юрия Лужкова поздравляет победителей конкурса вопросов к Экономическому диктанту
17:05 | 17 октября
Для новой школы в Ленинском районе проведут отдельную ветку водопровода
16:30 | 17 октября
Саратов объединит боксеров со всей страны
15:10 | 17 октября
Многодетная семья из Саратова отмечена медалью ордена «Родительская слава»
14:00 | 17 октября
Саратовские педагоги осваивают современные технологии производства сельхозтехники в Санкт-Петербурге
13:00 | 17 октября
В новой модельной библиотеке ждут представителей династии Михалковых
12:10 | 17 октября
В Энгельсе открылись XIII региональные Покровские образовательные чтения
11:13 | 17 октября
Защитники школы в Молодежном просят Бастрыкина завести уголовные дела на провокаторов
Саратовские педагоги осваивают современные технологии производства сельхозтехники в Санкт-Петербурге

Саратовские педагоги осваивают современные технологии производства сельхозтехники в Санкт-Петербурге


Преподаватели Балашовского техникума механизации сельского хозяйства Анатолий Лойко, Сергей Петровский и Александр Даренков проходят повышение квалификации в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в Санкт-Петербурге».

Преподаватели изучают технологические процессы сборки, конструктивные особенности, принципы работы основных систем и узлов тракторов «Кировец» моделей К-7М и К-525. Особое внимание уделяется вопросам технического обслуживания и ремонта современной сельскохозяйственной техники.

На испытательном полигоне предприятия педагоги освоили практические навыки обкатки новой техники и регулировки ее эксплуатационных систем. Повышение квалификации направлено на совершенствование образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных стандартов.