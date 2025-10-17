Саратовские педагоги осваивают современные технологии производства сельхозтехники в Санкт-Петербурге

просмотров: 90

Преподаватели Балашовского техникума механизации сельского хозяйства Анатолий Лойко, Сергей Петровский и Александр Даренков проходят повышение квалификации в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в Санкт-Петербурге».Преподаватели изучают технологические процессы сборки, конструктивные особенности, принципы работы основных систем и узлов тракторов «Кировец» моделей К-7М и К-525. Особое внимание уделяется вопросам технического обслуживания и ремонта современной сельскохозяйственной техники.На испытательном полигоне предприятия педагоги освоили практические навыки обкатки новой техники и регулировки ее эксплуатационных систем. Повышение квалификации направлено на совершенствование образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных стандартов.