Предприятие «Алмаз» откроет в СГТУ Корпоративный центр цифровых компетенций

Между СГТУ имени Гагарина Ю.А. и Научно-производственным предприятием «Алмаз» заключено соглашение о сотрудничестве. В ходе деловой встречи свои подписи под документом поставили профессор, ректор университета Сергей Наумов и генеральный директор предприятия Михаил Апин.«Алмаз», который входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», является крупнейшим научно-производственным центром, занимающимся разработкой и созданием электронных технологий, в том числе для космической отрасли. Стратегическое партнёрство между Политехом и «Алмазом» было заложено ещё в 70-х годах прошлого века. Именно его конструкторы и инженеры в связке с учёными СГТУ внесли весомый вклад в формирование целого ряда научных школ в области электроники. Сегодня исследователи и студенты университета перезагружают научно-техническое взаимодействие с предприятием.«Наш университет высоко ценит стратегическое партнерство с «Алмазом», которое длится уже на протяжении полувека. Мы вместе работаем не только над созданием новых технологий, но и над подготовкой нового поколения инженерной элиты страны. 25 политеховцев проходят целевое обучение под запросы «Алмаза». Около 50% выпускников кафедры «Электронные приборы и устройства» Института электронной техники и приборостроения ежегодно устраиваются на предприятие», - отметил ректор СГТУ, профессор Сергей Наумов.Михаил Апин подчеркнул значимость консолидации науки, образования и промышленности как фундамента технологического лидерства страны, а также обозначил, что новый этап многолетнего сотрудничества открывает новые перспективы как для предприятия, так и для университета.В рамках подписанного соглашения предполагается создание на базе Политеха Корпоративного центра цифровых компетенций и молодежных инноваций. Реализация этого проекта позволит выстроить абсолютно новые отношения в части сквозной целевой подготовки, разработки совместных научных исследований, поддержки молодых ученых, ведущих НИОКР в интересах предприятия, формирования перспективных стартап-идей под наставничеством сотрудников «Алмаза» и содействия в трудоустройстве студентов еще в период обучения. Центр будет включать в себя оборудованные помещения, которые позволят студентам заниматься прототипированием и проектированием, вести электро- или радиомонтажные работы, наладку и испытание новых продуктов и технологий.