В Саратовской области будет внедрен Стандарт общественного капитала

16 октября в Саратове на площадке технопарка «Саратов Диджитал» состоялась деловая сессия по вопросам внедрения Стандарта общественного капитала. Ключевым спикером стала генеральный директор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова, которая представила региональному бизнесу новый инструмент устойчивого развития бизнеса.«Сессия была проведена в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между АНО «Общественный капитал», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Правительством Саратовской области, направленного на внедрение и развитие Стандарта общественного капитала бизнеса. Саратовская область стала одним из 15 пилотных регионов, внедряющих Стандарт», – рассказали в министерстве инвестиционной политики.Стандарт общественного капитала — это общероссийская система, которая оценивает, насколько компании полезны для общества и страны. Его цель — поощрять бизнес, который создает новые рабочие места, улучшает условия труда сотрудников, развивает города, заботится об экологии и помогает людям. Данный Стандарт был разработан АСИ и Минэкономразвития РФ по поручению Президента России Владимира Путина.«Компании тратят серьезные суммы на социально-экологические инициативы, но результат этих усилий не всегда очевиден, а оценка этих вложений зачастую затруднительна. Поэтому сегодня необходимо создавать инструменты, позволяющие дать четкую оценку эффективности этих проектов. Убежден, внедрение Стандарта позволит значительно расширить возможности социально ответственного бизнеса для получения господдержки, станет фундаментом дальнейшего развития экономики Саратовской области и роста инвестиционной привлекательности», - отметил в своем выступлении заместитель Председателя Правительства области Алексей Никитин.Асият Багатырова подробно разъяснила суть Стандарта, перечень показателей для бизнеса разных форматов, порядок расчета индекса общественного капитала, а также меры поддержки для компаний, участвующих в его апробации.Компании, успешно прошедшие оценку соответствия Стандарту, получают право на приоритетный доступ к финансовой и нефинансовой поддержке со стороны государства и институтов развития. Среди конкретных мер для малого и среднего бизнеса — информационно-консультационная и медиаподдержка, помощь персонального методолога и бесплатная подготовка отчетов устойчивого развития.«Саратовская область – это регион с высоким потенциалом, который входит в ТОП-10 субъектов России по инвестиционной привлекательности по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Успешное развитие любой территории невозможно без создания комфортных условий для её жителей, что позволяет им уверенно планировать свое будущее. Крайне важно, чтобы к этим процессам подключался бизнес и принимал участие в реализации социальных проектов, формировании комфортной городской среды, создании новых рабочих мест. Для достижения этих целей требуется тесное взаимодействие власти и предпринимателей. Регион уже демонстрирует заметные успехи в этом направлении. Внедрение Стандарта будет способствовать созданию более эффективной платформы для этого сотрудничества», – отметила генеральный директор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова.В рамках сессии также были подписаны соглашения о партнерстве с региональными отделениями «ОПОРЫ РОССИИ», «Деловой России», Торгово-промышленной палатой и Союзом товаропроизводителей и работодателей области, лидеры которых заявили о готовности участвовать в этой работе.