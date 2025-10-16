Опубликованы номера горячих линий в районах по вопросам отопления
На сайте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области опубликованы номера горячих линий по вопросам отопления.
Александровогайский - 8(84578)2-20-35;
ЕЕДС 8(84578)2-10-52
Аркадакский - 8(84542)4-10-44
Аткарский - 8(84552)3-30-96
Базарно-Карабулакский - 8(84591)7-30-00
Балаковский ЕДДС - 8(8453) 39-00-14; 39-00-34
Балашовский - 8(84545)4-18-41
Балтайский - 8(84592)2-22-58
Вольский - 8(84593)7-07-82, 7-20-17
Воскресенский - 8(845 68)2-24-64
и 8(84568)2-28-91(ЕДДС)
Дергачевский - 8(84563)2-24-60
Духовницкий - 8(84573)2-21-01, 2-14-89
Екатериновский - 8(84554)2-13-90
Ершовский - 8(84564)5-11-35, 5-26-26, 5-30-97
Ивантеевский - 8(84579)5-16-30, 5-16-53,
ЕДДС 5-17-16
Калининский- 8 (84549)3-15-34 с 8.00 до 17.00 час. 3-00-80 круглосуточно
Красноармейский - 8(84550)2 -75-01
Краснокутский - 8(84560)5-51-12
Краснопартизанский - 8(84577)2-19-76 (ЕДДС)
Лысогорский - 8(84551)2-20-87;
2-10-74; 2-10-34(круглосуточно)
Марксовский - 8(84567)5-10-02; 5-10-33; 5-10-02;
5-10-08(ЕДДС)
Новобурасский - 8(84557)2-12-49; 2-11-11
Новоузенский - 8(84562)2-34-30
Озинский - 8(84576)4-11-32, 8(84576)4-15-75
Перелюбский - 8(84575)2-13-84
Петровский - 8(84555)2-71-33
Питерский - 8(84561)2-18-70(ЕДДС)
Пугачевский - 8(84574)2-33-30
Ровенский - 8(84596)2-21-79 (ЕДДС)
Романовский - 8(84544)4-01-65
Ртищевский - 8(84540)4-20-10; 4-22-68;
4-10-07
Самойловский - 8(84548)2-13-49;
2-13-51(круглосуточно)
Советский - 8(84566)5-00-58 с 8.00 до 17.00 час.
5-01-10 круглосуточно
Татищевский - 8(84558)4-23-80
Турковский - 8(84543)2-13-56
Федоровский - 8(84565)5-08-16 (ЕДДС)
Хвалынский - 8(84595)2-26-97; 2-16-17
Шиханы - 8(84593)40352, 8(84593)40217
Светлый - 8(84558)4-35-87
Михайловский - 89272784737
Энгельс - 8(8453)56-82-26; 56-71-29(ЕДДС)
Саратов ЕДДС: 659-659
Администрация Кировского района: 26-27-98 с 08.30 до 17.30 в рабочие дни.
Администрация Заводского района: 96-40-50
(96-07-70) с 09.00 до 18.00 в рабочие дни.
Администрация Октябрьского района: 39-29-19, 39-29-31 с 09.00 до 18.00 в рабочие дни.
Администрация Ленинского района: 63-07-59 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни.
Администрация Фрунзенского района: 67-02-59, 67-02-58 с 09.00 до 18.00 в рабочие дни.
Администрация Волжского района: 23-15-78 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни.
Комитет по ЖКХ: 26-05-67, 26-44-94 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни.
Тепловая справочная служба (Т Плюс)
г. Саратов - 8(8452) 24-57-36
г. Балаково - 8(8453) 34-02-50
г. Энгельс - 8(8453) 56-48-64
Телефоны для учреждений социальной сферы:
Больницы, поликлиники и другие учреждения здравоохранения: 8(8452) 39-18-18 (режим работы: пн - чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00).
Школы,детские сады другие учреждения образования: 8(8452) 23-43-69 (режим работы: пн - пт с 9.00 до 18.00).
Центры социальной поддержки населения, кадровые центры и другие соцучреждения:
8(8452) 65-39-22 (режим работы: пн - чт с 9.00 до 18.00, пт - с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 12.48).
