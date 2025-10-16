Опубликованы номера горячих линий в районах по вопросам отопления

просмотров: 107

Александровогайский - 8(84578)2-20-35;ЕЕДС 8(84578)2-10-52Аркадакский - 8(84542)4-10-44Аткарский - 8(84552)3-30-96Базарно-Карабулакский - 8(84591)7-30-00Балаковский ЕДДС - 8(8453) 39-00-14; 39-00-34Балашовский - 8(84545)4-18-41Балтайский - 8(84592)2-22-58Вольский - 8(84593)7-07-82, 7-20-17Воскресенский - 8(845 68)2-24-64и 8(84568)2-28-91(ЕДДС)Дергачевский - 8(84563)2-24-60Духовницкий - 8(84573)2-21-01, 2-14-89Екатериновский - 8(84554)2-13-90Ершовский - 8(84564)5-11-35, 5-26-26, 5-30-97Ивантеевский - 8(84579)5-16-30, 5-16-53,ЕДДС 5-17-16Калининский- 8 (84549)3-15-34 с 8.00 до 17.00 час. 3-00-80 круглосуточноКрасноармейский - 8(84550)2 -75-01Краснокутский - 8(84560)5-51-12Краснопартизанский - 8(84577)2-19-76 (ЕДДС)Лысогорский - 8(84551)2-20-87;2-10-74; 2-10-34(круглосуточно)Марксовский - 8(84567)5-10-02; 5-10-33; 5-10-02;5-10-08(ЕДДС)Новобурасский - 8(84557)2-12-49; 2-11-11Новоузенский - 8(84562)2-34-30Озинский - 8(84576)4-11-32, 8(84576)4-15-75Перелюбский - 8(84575)2-13-84Петровский - 8(84555)2-71-33Питерский - 8(84561)2-18-70(ЕДДС)Пугачевский - 8(84574)2-33-30Ровенский - 8(84596)2-21-79 (ЕДДС)Романовский - 8(84544)4-01-65Ртищевский - 8(84540)4-20-10; 4-22-68;4-10-07Самойловский - 8(84548)2-13-49;2-13-51(круглосуточно)Советский - 8(84566)5-00-58 с 8.00 до 17.00 час.5-01-10 круглосуточноТатищевский - 8(84558)4-23-80Турковский - 8(84543)2-13-56Федоровский - 8(84565)5-08-16 (ЕДДС)Хвалынский - 8(84595)2-26-97; 2-16-17Шиханы - 8(84593)40352, 8(84593)40217Светлый - 8(84558)4-35-87Михайловский - 89272784737Энгельс - 8(8453)56-82-26; 56-71-29(ЕДДС)Администрация Кировского района: 26-27-98 с 08.30 до 17.30 в рабочие дни.Администрация Заводского района: 96-40-50(96-07-70) с 09.00 до 18.00 в рабочие дни.Администрация Октябрьского района: 39-29-19, 39-29-31 с 09.00 до 18.00 в рабочие дни.Администрация Ленинского района: 63-07-59 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни.Администрация Фрунзенского района: 67-02-59, 67-02-58 с 09.00 до 18.00 в рабочие дни.Администрация Волжского района: 23-15-78 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни.Комитет по ЖКХ: 26-05-67, 26-44-94 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни.г. Саратов - 8(8452) 24-57-36г. Балаково - 8(8453) 34-02-50г. Энгельс - 8(8453) 56-48-64: 8(8452) 39-18-18 (режим работы: пн - чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00).Школы,детские сады другие учреждения образования: 8(8452) 23-43-69 (режим работы: пн - пт с 9.00 до 18.00).Центры социальной поддержки населения, кадровые центры и другие соцучреждения:8(8452) 65-39-22 (режим работы: пн - чт с 9.00 до 18.00, пт - с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 12.48).