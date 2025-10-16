Администрация Энгельсского района инициировала в суде снос 8 самовольных построек в городе

просмотров: 97

В этой связи попросили у чиновников прокомментировать данную ситуацию.В администрации района пояснили, что многие граждане строят индивидуальные жилые или дачные дома без оформления документов. Хотя сейчас не требуется специальное разрешение на строительство таких домов, однако закон обязывает граждан уведомлять местные органы власти о начале стройки, подав уведомление вместе с необходимыми документами.«Для лиц, которые начали строительство без такого уведомления, в настоящее время законодатель предусмотрел упрощенный порядок оформления прав. Это дает гражданам дополнительную возможность легализовать возводимые ими постройки. Для жителей Энгельсского района даже предусмотрена финансовая поддержка: частично компенсируются расходы на кадастровый учёт и отдельным категориям граждан - частично госпошлина за регистрацию права на такие объекты недвижимости.Однако, несмотря на предоставленный гражданам выбор порядка оформления объекта ИЖС или дачного дома и возможность возмещения расходов по оформлению, некоторые владельцы всё равно игнорируют необходимость зарегистрировать свою недвижимость официально. Это недопустимо, потому что по закону право собственности и право использовать жилые и дачные дома возникает лишь после официальной госрегистрации права.Если дом построен без предварительного уведомления властей, и не поставлен на учет в упрощенном порядке, он считается незаконным («самовольной постройкой»). По решению суда такое строение придётся либо снести, либо привести в соответствие нормами закона», - сообщили в администрации.По словам чиновников администрацией Энгельского района в настоящий момент проводится системная работа по наведению порядка в части демонтажа незаконных рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов. Самовольно возведенные капитальные постройки также подлежат сносу либо приведению в соответствие с установленными требованиями.