В Саратовской области провели массовый выпуск молоди сазана

Ветврачи Саратовской станции по борьбе с болезнями животных совместно с сотрудниками филиала федерального исследовательского института (ФГБНУ «ВНИРО») приняли участие в выпуске молоди сазана в природную среду. В селе Сабуровка Гагаринского района Саратова в Волгоградское водохранилище выпущено 32 тыс. здоровых мальков, ранее прошедших обязательные ветеринарные осмотры и лабораторные испытания.Кроме того, специалисты Новобурасской районной станции по борьбе с болезнями животных контролируют полный цикл разведения рыбы в рамках сотрудничества с рыболовными предприятиями, также занимающимися восстановлением водных ресурсов. За прошедшие девять месяцев предприятия под наблюдением районных ветеринаров подготовили и выпустили в Волгу более 1 млн 770 тыс. мальков сазана.Процесс выращивания включает тщательное наблюдение за состоянием материнских стад, ходом нереста и развитием молоди. Для оценки здоровья и жизнестойкости мальков проведен значительный объем лабораторных исследований — около 750 анализов.Выпуск мальков в Волгу — важный элемент поддержки биологического разнообразия реки и повышения количества ценных пород рыбы в регионе.