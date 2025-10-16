Новый образовательный центр в микрорайоне Молодежный станет «школой полного дня»

просмотров: 81

Для новой современной школы в Ленинском районе Саратова разработают программу обучения детей с возможностью посещать творческие и спортивные секции. Этот вопрос обсуждался на встрече заместителя главы по социальной сфере Александра Блатмана с заместителем директора школы №75 Анастасией Морозовой.Напомним, ранее представители родительского сообщества попросили Анастасию Морозову взять на себя координацию общественного контроля строительства новой школы и представлять их интересы.В рамках встречи обсудили концепцию «Школы полного дня», которую планируется реализовать в будущей школы, так как ее материальная-техническая база позволяет это сделать.Уже сейчас перед педагогическим составом и администрацией учреждения стоит задача создать уникальную образовательную программу, которая создаст новые возможности для детей и родителей. В рамках нее школьники смогут под присмотром педагогов сделать домашнее задание, после посетить творческие кружки и спортивные секции.- Такой формат работы учитывает интересы и детей, и их родителей. В результате родители к вечеру забирают домой ребенка, который уже выучил уроки и посетил допзанятия. Самое главное, что освободившееся время вся семья может провести вместе, - отметила Анастасия Морозова.Александр Блатман поддержал инициативу и предложил обсудить с родителями школьников, какие именно кружки и секции будут наиболее востребованы.