16 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 16 октября
Рентгенологическая служба медсанчасти ЗАТО Светлый оснащена современным диагностическим оборудованием
17:30 | 16 октября
В Саратовской области провели массовый выпуск молоди сазана
16:30 | 16 октября
Новый образовательный центр в микрорайоне Молодежный станет «школой полного дня»
15:35 | 16 октября
Опубликованы номера горячих линий в районах по вопросам отопления
15:30 | 16 октября
В Саратовской области в этом году на лекарства для льготников выделено почти на 70% больше средств
14:37 | 16 октября
Жители Молодежного обратились к саратовцам, помогавшим отстоять строительство школы
14:36 | 16 октября
Администрация Энгельсского района инициировала в суде снос 8 самовольных построек в городе
14:25 | 16 октября
Дворец единоборств в Саратове построят с учетом предложений спортсменов
12:37 | 16 октября
Экономический диктант-2025: Фонд Юрия Лужкова остается ключевым партнёром проекта
12:35 | 16 октября
В Энгельсе расселят еще шесть домов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Новый образовательный центр в микрорайоне Молодежный станет «школой полного дня»

Новости
Новый образовательный центр в микрорайоне Молодежный станет «школой полного дня»


Для новой современной школы в Ленинском районе Саратова разработают программу обучения детей с возможностью посещать творческие и спортивные секции. Этот вопрос обсуждался на встрече заместителя главы по социальной сфере Александра Блатмана с заместителем директора школы №75 Анастасией Морозовой.

Напомним, ранее представители родительского сообщества попросили Анастасию Морозову взять на себя координацию общественного контроля строительства новой школы и представлять их интересы.

В рамках встречи обсудили концепцию «Школы полного дня», которую планируется реализовать в будущей школы, так как ее материальная-техническая база позволяет это сделать.

Уже сейчас перед педагогическим составом и администрацией учреждения стоит задача создать уникальную образовательную программу, которая создаст новые возможности для детей и родителей. В рамках нее школьники смогут под присмотром педагогов сделать домашнее задание, после посетить творческие кружки и спортивные секции.

- Такой формат работы учитывает интересы и детей, и их родителей. В результате родители к вечеру забирают домой ребенка, который уже выучил уроки и посетил допзанятия. Самое главное, что освободившееся время вся семья может провести вместе, - отметила Анастасия Морозова.

Александр Блатман поддержал инициативу и предложил обсудить с родителями школьников, какие именно кружки и секции будут наиболее востребованы.