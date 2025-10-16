Дворец единоборств в Саратове построят с учетом предложений спортсменов

просмотров: 108

Проектирование дворца единоборств, который по инициативе губернатора Романа Бусаргина планируется построить в Заводском районе, ориентировочно завершится до конца 2025 года.В настоящее время эксперты готовят необходимую документацию. Прорабатываются все технические моменты.Отметим, что дворец единоборств - совершенно новый для Саратова и крайне востребованный объект, поэтому было принято решение уделить проработке всех решений максимально пристальное внимание. Важно, чтобы спортивный комплекс отвечал всем современным требованиям и запросам самих спортсменов, поэтому активно были изучены все их предложения. Чтобы грамотно вписать их, учесть все нюансы, объективно требуется время и детальная проработка. Поэтому процесс разработки проекта находится в самой активной фазе.Напомним, ранее сообщалось, что по проекту Дворец единоборств будет оснащен несколькими тренировочными залами и специальной площадкой для проведения соревнований. Также по запросу спортсменов в комплексе появятся восстановительный центр и тренажерный зал.