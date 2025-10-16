16 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
18:00 | 16 октября
Рентгенологическая служба медсанчасти ЗАТО Светлый оснащена современным диагностическим оборудованием
17:30 | 16 октября
В Саратовской области провели массовый выпуск молоди сазана
16:30 | 16 октября
Новый образовательный центр в микрорайоне Молодежный станет «школой полного дня»
15:35 | 16 октября
Опубликованы номера горячих линий в районах по вопросам отопления
15:30 | 16 октября
В Саратовской области в этом году на лекарства для льготников выделено почти на 70% больше средств
14:37 | 16 октября
Жители Молодежного обратились к саратовцам, помогавшим отстоять строительство школы
14:36 | 16 октября
Администрация Энгельсского района инициировала в суде снос 8 самовольных построек в городе
14:25 | 16 октября
Дворец единоборств в Саратове построят с учетом предложений спортсменов
12:37 | 16 октября
Экономический диктант-2025: Фонд Юрия Лужкова остается ключевым партнёром проекта
12:35 | 16 октября
В Энгельсе расселят еще шесть домов
Проектирование дворца единоборств, который по инициативе губернатора Романа Бусаргина планируется построить в Заводском районе, ориентировочно завершится до конца 2025 года.

В настоящее время эксперты готовят необходимую документацию. Прорабатываются все технические моменты.

Отметим, что дворец единоборств - совершенно новый для Саратова и крайне востребованный объект, поэтому было принято решение уделить проработке всех решений максимально пристальное внимание. Важно, чтобы спортивный комплекс отвечал всем современным требованиям и запросам самих спортсменов, поэтому активно были изучены все их предложения. Чтобы грамотно вписать их, учесть все нюансы, объективно требуется время и детальная проработка. Поэтому процесс разработки проекта находится в самой активной фазе.

Напомним, ранее сообщалось, что по проекту Дворец единоборств будет оснащен несколькими тренировочными залами и специальной площадкой для проведения соревнований. Также по запросу спортсменов в комплексе появятся восстановительный центр и тренажерный зал.