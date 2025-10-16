В Энгельсе расселят еще шесть домов

просмотров: 103

На недавнем собрании сотрудники администрации сообщили жителям, что Саратовская область в числе 11 субъектов РФ, которая получила денежные средства на переселение из аварийного жилфонда. Благодаря поддержке Губернатора Романа Бусаргина МКД в Энгельсе расселят до конца следующего года.В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по закупке жилых помещений с необходимой отделкой.