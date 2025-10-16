16 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
12:35 | 16 октября
В Энгельсе расселят еще шесть домов
12:30 | 16 октября
Саратовские эксперты по воспитанию вернулись с Владивостока с новыми методиками работы с
12:03 | 16 октября
11:30 | 16 октября
В Базарном Карабулаке в рамках акции «Сохраним лес» высадят 2 тысячи молодых сосен
10:00 | 16 октября
Из Саратовской области участникам специальной военной операции отправили фрипсы, «Лешего» и домашние заготовки
09:00 | 16 октября
Завершены ремонтные работы в здании акушерского корпуса Лысогорской районной больницы
18:11 | 15 октября
В Балашове прошло традиционное Посвящение в казачата в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы»
17:00 | 15 октября
В Москве соберутся «Женщины третьего тысячелетия»
16:00 | 15 октября
Школьникам рассказали о последствиях употребления психоактивных веществ
14:30 | 15 октября
Саратовская команда повышает управленческое мастерство в финале программы Президентской Академии
В Энгельсе расселят еще шесть домов

Это аварийные дома, вошедшие в третий этап муниципальной программы «Переселение граждан Энгельсского муниципального района из аварийного жилищного фонда в 2022-2027 годах». МКД расположены в Энгельсе по улицам М. Расковой, д.13,15,17; Одесской, д.73, Тургенева, д.47, Полиграфической, д.79 – это 44 жилых помещения.


На недавнем собрании сотрудники администрации сообщили жителям, что Саратовская область в числе 11 субъектов РФ, которая получила денежные средства на переселение из аварийного жилфонда. Благодаря поддержке Губернатора Романа Бусаргина МКД в Энгельсе расселят до конца следующего года.

В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по закупке жилых помещений с необходимой отделкой.