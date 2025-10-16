Саратовские эксперты по воспитанию вернулись с Владивостока с новыми методиками работы с

просмотров: 108

молодежьюВо Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета состоялось образовательное мероприятие «Воспитание начинается с меня» с участием 150 специалистов сферы образования. Среди представителей Саратовской области были эксперты «Росдетцентра» Сергей Глушко и Вера Шашлова, а также советник директора по воспитанию саратовской школы №95 Наталья Пахомкина.Программа мероприятия включала лекции, дискуссионные площадки и проектную работу, направленные на разработку конкретных инициатив по работе с детьми и молодежью. Участники ознакомились с передовыми методиками в области воспитания, цифровой среды и создания образовательного контента. Особое внимание было уделено вопросам эффективной коммуникации, реализации социальных инноваций и формированию традиционных ценностей.